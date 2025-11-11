ARCA informó el nuevo vencimiento del monotributo en noviembre

ARCA confirmó que el monotributo vence el 20 de noviembre. El calendario se mantiene sin cambios pese a los feriados nacionales.

El calendario de ARCA se mantiene pese al fin de semana largo por feriados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que el monotributo correspondiente a noviembre vencerá el jueves 20 y aclaró que no habrá cambios en el calendario a pesar de los feriados del mes.

Aunque noviembre incluye un fin de semana largo por los feriados del viernes 21 (con fines turísticos) y el lunes 24 (Día de la Soberanía Nacional), el vencimiento no se modifica porque el 20 cae en día hábil. Por eso, los contribuyentes deberán realizar el pago antes de esa fecha.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Los monotributistas deberán pagar la cuota antes del fin de semana largo de noviembre. Foto: Archivo Qué incluye el pago del monotributo El monotributo se compone de tres partes:

Impuesto integrado, que reúne IVA y Ganancias

Aportes jubilatorios

Obra social El monto varía según la categoría de cada contribuyente. Puede abonarse desde homebanking, billeteras virtuales o la aplicación oficial de ARCA.

Qué pasa si se paga fuera de término En caso de que el pago se realice después del vencimiento, se aplican intereses resarcitorios y el contribuyente puede quedar en situación de deuda, lo que puede afectar su historial fiscal o la posibilidad de acceder a créditos y planes de pago.