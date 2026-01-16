ARCA habilitó la primera recategorización del Monotributo de 2026: los topes y cuotas

ARCA abrió oficialmente el período de recategorización del Monotributo. Los plazos y los montos para esta nueva etapa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrió oficialmente el primer período de recategorización del régimen simplificado de monotributo para 2026, una instancia clave para que los pequeños contribuyentes ajusten su situación fiscal de acuerdo con su actividad real durante los últimos doce meses.

El trámite está habilitado hasta el 5 de febrero y será determinante para definir cuánto deberán pagar en los próximos seis meses.

La recategorización llega luego de la primera actualización semestral del Monotributo, que contempla un aumento del 14,28 % en los topes de facturación anual, las cuotas mensuales y otros parámetros (como alquileres devengados), en línea con la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. Este ajuste impactará en los montos a pagar a partir de febrero de 2026.

‍ ¿Cómo funciona la recategorización del Monotributo de ARCA? ARCA explicó que los monotributistas podrán ver de forma automática los nuevos montos y categorías al ingresar al portal del Monotributo con su CUIT y clave fiscal. A partir de allí, podrán aceptar la categoría sugerida o corregir los datos según sus ingresos reales.

Para evaluar si corresponde un cambio de categoría, los contribuyentes deben considerar: