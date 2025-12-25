ARCA: el trámite clave de la recategorización del monotributo que se debe realizar si o si

Con el cierre del año cada vez más cerca, miles de monotributistas deben prestar especial atención a uno de los procedimientos fiscales más importantes del régimen simplificado en ARCA : la recategorización . Se trata de un trámite obligatorio que permite actualizar la categoría en función de la facturación y otros parámetros registrados durante los últimos 12 meses.

La recategorización del monotributo implica analizar si los ingresos obtenidos, la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica o el monto del alquiler se mantienen dentro de los límites establecidos para la categoría actual.

En caso de que alguno de estos indicadores haya cambiado, corresponde modificar la categoría para que el importe mensual a pagar refleje la situación real del contribuyente.

Este proceso se lleva adelante dos veces al año, habitualmente en los meses de enero y julio . El próximo vencimiento será a comienzos de 2026, por lo que los contribuyentes ya pueden comenzar a revisar su facturación anual para evitar errores o demoras.

No todos los monotributistas están obligados a cambiar de categoría. Aquellos que continúan dentro de los parámetros vigentes pueden permanecer en la misma escala, aunque se recomienda igualmente verificar los datos para asegurarse de que no haya desajustes.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Monotributo en ARCA.

Cuando un contribuyente se recategoriza, el nuevo importe mensual comienza a regir a partir del mes siguiente al trámite. Esto puede implicar una suba o una baja en el monto a abonar, dependiendo de si se asciende o desciende de categoría.

Si la recategorización no se realiza dentro del plazo correspondiente, el organismo recaudador puede efectuarla de oficio, lo que suele derivar en ajustes retroactivos, diferencias a pagar e incluso la aplicación de intereses o sanciones.

Qué pasa si no se cumple con el trámite

No cumplir con la recategorización cuando corresponde puede generar inconvenientes financieros. Además del riesgo de pagar montos incorrectos durante varios meses, el contribuyente puede quedar expuesto a reclamos por deudas acumuladas y a la obligación de regularizar su situación posteriormente.

Por ese motivo, especialistas recomiendan llevar un control periódico de la facturación y no esperar al último momento para realizar el trámite.

Cómo se hace la recategorización

La gestión se realiza de manera online, ingresando con CUIT y clave fiscal al sistema del Monotributo. Allí se deben declarar los ingresos facturados en el último año y confirmar si los valores se ajustan o no a la categoría vigente.

En definitiva, la recategorización del monotributo es un paso fundamental para mantenerse al día con las obligaciones fiscales. Revisar los números con anticipación y cumplir en tiempo y forma permite evitar sanciones y garantiza que cada contribuyente pague lo que realmente corresponde según su actividad.