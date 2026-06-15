ARCA: cuándo pueden controlar las transferencias que recibís en tu cuenta

Las transferencias bancarias forman parte de la rutina de millones de argentinos. Ya sea para pagar servicios, dividir gastos o enviar dinero a familiares, estas operaciones son cada vez más frecuentes gracias al uso de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias. Sin embargo, muchas personas se preguntan en qué situaciones la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puede poner el foco sobre los movimientos que ingresan a una cuenta.

En términos generales, recibir transferencias no representa ningún problema siempre que los fondos tengan un origen lícito y puedan justificarse. Sin embargo, cuando se detectan movimientos que no coinciden con los ingresos declarados por una persona, el organismo puede solicitar información adicional.

Esto puede ocurrir cuando se registran acreditaciones por montos elevados, ingresos frecuentes de dinero desde múltiples cuentas o movimientos que resultan inconsistentes con la actividad económica declarada por el titular.

En caso de que una entidad financiera o ARCA requieran explicaciones sobre determinados movimientos, es importante contar con documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes más habituales se encuentran:

Desde mañana 1 de octubre, la AFIP hará un control más exhaustivo sobre las transferencias. Foto: Analía Melnik/MDZ

La cantidad de transferencias por sí sola no implica una infracción. Lo que suele analizarse es la coherencia entre los movimientos registrados y la situación fiscal del titular de la cuenta.

Por ese motivo, especialistas recomiendan mantener actualizada la información tributaria y conservar los comprobantes de las operaciones realizadas. De esa manera, si surge alguna consulta sobre los ingresos recibidos, será más sencillo acreditar su procedencia.

Cuáles son los montos que monitorea ARCA

ARCA actualizó recientemente los montos a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deben informar determinadas operaciones. Esto no significa que una persona tenga un problema por superar esos valores, sino que los movimientos pueden quedar sujetos a controles y pedidos de información.

Entre los principales límites vigentes se encuentran: