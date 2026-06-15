ARCA: cuándo pueden controlar las transferencias que recibís en tu cuenta
ARCA actualizó los montos a partir de los cuales las entidades financieras deben informar operaciones; transferencias y acreditaciones bancarias.
Las transferencias bancarias forman parte de la rutina de millones de argentinos. Ya sea para pagar servicios, dividir gastos o enviar dinero a familiares, estas operaciones son cada vez más frecuentes gracias al uso de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias. Sin embargo, muchas personas se preguntan en qué situaciones la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede poner el foco sobre los movimientos que ingresan a una cuenta.
Cuándo puede intervenir ARCA
En términos generales, recibir transferencias no representa ningún problema siempre que los fondos tengan un origen lícito y puedan justificarse. Sin embargo, cuando se detectan movimientos que no coinciden con los ingresos declarados por una persona, el organismo puede solicitar información adicional.
Esto puede ocurrir cuando se registran acreditaciones por montos elevados, ingresos frecuentes de dinero desde múltiples cuentas o movimientos que resultan inconsistentes con la actividad económica declarada por el titular.
Qué documentación puede servir para justificar una transferencia
En caso de que una entidad financiera o ARCA requieran explicaciones sobre determinados movimientos, es importante contar con documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes más habituales se encuentran:
Facturas emitidas.
Recibos de sueldo.
Contratos de alquiler.
Comprobantes de venta de bienes.
Constancias de préstamos.
Documentación vinculada a herencias o donaciones.
Qué pasa si recibís muchas transferencias
La cantidad de transferencias por sí sola no implica una infracción. Lo que suele analizarse es la coherencia entre los movimientos registrados y la situación fiscal del titular de la cuenta.
Por ese motivo, especialistas recomiendan mantener actualizada la información tributaria y conservar los comprobantes de las operaciones realizadas. De esa manera, si surge alguna consulta sobre los ingresos recibidos, será más sencillo acreditar su procedencia.
Cuáles son los montos que monitorea ARCA
ARCA actualizó recientemente los montos a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deben informar determinadas operaciones. Esto no significa que una persona tenga un problema por superar esos valores, sino que los movimientos pueden quedar sujetos a controles y pedidos de información.
Entre los principales límites vigentes se encuentran:
- Transferencias y acreditaciones bancarias: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones de efectivo: $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.
- Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin requerimientos de información adicional.
- Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.