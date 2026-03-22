Alerta en el sector textil: caen las ventas y crecen los despidos en el primer bimestre

Las ventas de indumentaria en Argentina sufrieron una caída promedio del 8,4% interanual durante el primer bimestre del año. Este dato, relevado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) , consolida una tendencia negativa que arrastra el sector desde 2024. El informe detalla que el 63% de las empresas registró una disminución en sus niveles de comercialización, mientras que solo un 30% logró mostrar algún crecimiento entre enero y febrero.

La principal preocupación de los industriales es la falta de demanda , señalada como el mayor obstáculo operativo por el 80% de las firmas. Ante este escenario, la capacidad de trasladar los costos de producción a los precios de góndola se ha vuelto nula: la mitad de las empresas no pudo realizar aumentos y un 43% apenas logró trasladar menos de la mitad de sus incrementos de costos para no perder competitividad en un mercado deprimido.

Como consecuencia directa del desplome en las ventas, los depósitos se encuentran al límite. El reporte arrojó que el 50% de las empresas posee niveles de stock "excesivos" , la cifra más alta registrada en el último año y medio. Esta acumulación de mercadería inmovilizada impacta directamente en la liquidez de las firmas, generando una fuerte tensión financiera .

El ajuste económico se trasladó con fuerza al mercado laboral textil . Según el informe, los despidos ya representan el 21% de las medidas adoptadas por las compañías, lo que significa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado.

Solvencia en caída: El grupo de empresas sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en apenas dos meses.

Atrasos en pagos: El 60% de las firmas reconoció demoras ocasionales en sus compromisos, duplicando el registro del bimestre anterior.

Además de las cesantías directas, el 25% de las empresas decidió aplicar un "ajuste silencioso", optando por no reemplazar las vacantes que se generan naturalmente por renuncias o jubilaciones. El objetivo de mínima de los empresarios es reducir el tamaño de sus plantillas para sobrevivir a la recesión actual.

Expectativas 2026: Un panorama de pesimismo

Hacia el futuro cercano, los industriales no ven señales de alivio. Las expectativas económicas generales se han deteriorado, con un incremento de las calificaciones "malas" y "muy malas".

Respecto a la evolución de las ventas para el próximo trimestre, el panorama es de estancamiento: el 60% de los empresarios cree que la situación se mantendrá igual de crítica, mientras que apenas un 16% mantiene la esperanza de una mejoría en el corto plazo.