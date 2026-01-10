Acuerdo Mercosur-Unión Europea: ¿en qué áreas conviene formarse para ganar en euros?

El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ( UE) abre un nuevo horizonte de oportunidades laborales y comerciales para Argentina. El especialista en comercio internacional Carlos Alejandro Nahas destacó que, si bien el proceso llevará cerca de 15 años, ya existen sectores definidos para que los jóvenes argentinos "vendan sus servicios y ganen en euros ".

Durante el programa "Basta Baby edición verano" por Radio Rivadavia, donde se debatió sobre el impacto de este tratado para quienes planean su futuro académico, Nahas recomendó volcarse a las industrias basadas en el conocimiento, donde la Argentina posee una ventaja competitiva por talento y huso horario.

El acuerdo no solo implica una baja de aranceles del 90%, sino también una exigencia mayor en estándares de calidad y trazabilidad. "Europa le da una importancia mayúscula a si los productos son genéticamente modificados", explicó Nahas.

Asimismo mencionó que los sectores que deben estar en alerta son las industrias textil y de calzado, que son identificadas como las más sensibles frente a la competencia europea.

Por otro lado, para no perder terreno, el especialista recomendó que estas fábricas adopten normativas internacionales y mejoren su tecnología desde ahora.

Se espera que la certidumbre jurídica que aporta el tratado impulse la llegada de capitales europeos, especialmente en agroindustria y energía.

Finalmente, el análisis subrayó el interés de la Unión Industrial Argentina (UIA) por este acuerdo. El objetivo ya no es enviar únicamente materias primas, sino posicionar manufacturas de origen industrial con el sello de calidad exigido por el Viejo Continente.