ABL: vence el plazo para que bares, restaurantes y hoteles soliciten la exención por seis meses
El 31 de marzo finaliza el período para que varios comercios puedan pedir la exención del ABL por unos meses. Cómo solicitarlo.
Hasta el próximo 31 de marzo tendrán tiempo de solicitar, tanto bares como restaurantes y hoteles, la exención del ABL por seis meses. La medida implementada por la AGIP tiene como objetivo acompañar al sector gastronómico y hotelero en un contexto de retracción de la actividad.
Hasta el momento, 4.267 inmuebles del rubro ya fueron beneficiados con esta medida de alivio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
A los nuevos contribuyentes que soliciten la exención y que ya hayan pagado las cuotas 1, 2 y/o 3, se les descontará el monto abonado de las cuotas restantes del 2026.
Por su parte, quienes abonaron de manera anticipada el pago anual recibirán un crédito fiscal equivalente a la mitad del total abonado, el cual se imputará automáticamente en las cuotas del 2027.
La exención del impuesto rige para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026.
Cómo acceder al beneficio
Los contribuyentes alcanzados deberán solicitar el reconocimiento de la exención a través de Trámites a Distancia (TAD - https://tad.buenosaires.gob.ar/).
La solicitud deberá contener la siguiente información:
- Número de partida inmobiliaria.
- Domicilio de explotación inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE).
- Fecha de inicio y finalización del contrato de locación o comodato, en caso de corresponder.
- Nombre y apellido o razón social del locatario o comodatario, según corresponda.
- CUIT del locatario o comodatario, de corresponder.
- Actividad declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme al Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES), desarrollada en el inmueble objeto del beneficio.