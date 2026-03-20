ABL: vence el plazo para que bares, restaurantes y hoteles soliciten la exención por seis meses

El 31 de marzo finaliza el período para que varios comercios puedan pedir la exención del ABL por unos meses. Cómo solicitarlo.

Hasta el próximo 31 de marzo tendrán tiempo de solicitar, tanto bares como restaurantes y hoteles, la exención del ABL por seis meses. La medida implementada por la AGIP tiene como objetivo acompañar al sector gastronómico y hotelero en un contexto de retracción de la actividad.

Hasta el momento, 4.267 inmuebles del rubro ya fueron beneficiados con esta medida de alivio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A los nuevos contribuyentes que soliciten la exención y que ya hayan pagado las cuotas 1, 2 y/o 3, se les descontará el monto abonado de las cuotas restantes del 2026.

Por su parte, quienes abonaron de manera anticipada el pago anual recibirán un crédito fiscal equivalente a la mitad del total abonado, el cual se imputará automáticamente en las cuotas del 2027.

La exención del impuesto rige para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026.