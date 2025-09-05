A cuánto cotiza el dólar y el blue a horas de la elección en provincia de Buenos Aires
La moneda paralela se mantiene estable al igual que el dólar oficial a la espera de lo que suceda con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que marcará el rumbo económico en los próximos días.
El dólar oficial se mantiene al mismo precio que la jornada del jueves a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que marcarán el rumbo del Gobierno a nivel político y económico. Actualmente cotiza a $1.375 para la venta y a $1.335 para la compra.
Por su parte, el dólar blue también se mantiene al mismo valor y se consigue a $1.365 para la venta y a $1.345 para la compra.
Te Podría Interesar
El dólar MEP se consigue a $1.386 y el Contado con Liquidación a $1.381.