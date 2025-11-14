A cuánto cotiza el dólar oficial tras el acuerdo con Estados Unidos

Argentina aceptará productos estadounidenses que cumplan con las normas de EE. UU. o las internacionales aplicables sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad. En este marco, aceptará vehículos fabricados en EE. UU. que cumplan con las Normas Federales de Seguridad. También avalará certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.