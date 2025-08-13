A cuánto cerró el dólar tras conocerse el dato de la inflación de julio

Este miércoles el dólar oficial bajó respecto del cierre del martes. Se trata ya de una baja sostenida de una semana sin freno, quedando cada vez más lejos de uno de los extremos de la banda. La baja se terminó de confirmar antes de que el Indec diera a conocer la inflación de julio que fue de 1,9%.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

Mientras que en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.325 y $1.335 para la venta . La mayor cotización alcanzó los $1.337 durante la mañana de este miércoles.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. De esta forma, quedó más caro que el dólar oficial, algo que no ocurría hace varias jornadas cambiarias.

El dólar y su comportamiento en un día clave por la inflación.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.314 con una baja de 0,3%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.317,36, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.316,35.

Las reservas del Banco Central se ubicaban en US$41.988 millones.

De cuánto fue la inflación en julio

Este miércoles 13 de agosto se confirmó que el IPC del mes pasado se ubicó en el orden del 1,9% a nivel nacional. Mientras que la interanual marcó los 26,6%.

Se estima que la fuerte suba del dólar que se dio en la última semana del mes de julio va a impactar directamente en el índice de precios del mes de agosto, que se conocerá durante las primeras semanas de septiembre según informó el Indec.