Las nuevas oportunidades comerciales para Argentina tras los aranceles de Donald Trump

La economía mundial enfrenta una nueva etapa a partir de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a países de todo el mundo. Esta nueva política estadounidense puede transformar las relaciones comerciales de forma inesperada. "La crisis trae nuevas oportunidades", afirma Carlos Burgueño en su columna diaria por MDZ Radio FM 105.5, argumentando que Argentina podría encontrar algún que otro nuevo mercado para sus exportaciones en el futuro cercano.

"El mundo entra, a partir de hoy, en una guerra comercial. Lo que vamos a ver por estos días son los aranceles que los distintos países le van a imponer a Estados Unidos como respuesta", destacó Burgueño. En este sentido el especialista cuenta que Argentina no tiene mucho de lo que preocuparse porque, a grandes rasgos, "no somos importantes" en el comercio mundial. "Salvo en la soja, casi que no imponemos el precio de ningún producto", agregó.

Escuchá la columna completa:

La falta de peso de Argentina en el comercio mundial se hace notar, sobre todo, en productos elaborados. "Estamos hablando principalmente de alimentos, productos industriales o combustibles elaborados", explica Burgueño. Entonces el escenario es el siguiente: "La guerra comercial será, básicamente, de todos los países contra Estados Unidos... y cuando hay una crisis de este tipo, se abren oportunidades. Si somos vivos, podemos ir aprovechándolas".

"Ahora se van a abrir espacios en las góndolas de todo el mundo", afirma Burgueño. En alimentos, por ejemplo, los aranceles dispararán los precios de los productos estadounidenses en Europa y viceversa con los productos europeos en EE.UU. Por esto Burgueño argumenta que "ahí tenemos que estar nosotros, exportando".

Un ejemplo: los productos exportados desde Argentina a Estados Unidos tendrán un arancel del 10%. Mientras tanto, la alícuota para los productos europeos será del 30% o 35%. "Podemos llegar a exportar vinos más baratos de excelente calidad. Aprovechémoslo. Sin excusas. El mundo nos está dando una oportunidad y hay que aprovecharla", argumentó.

Donald Trump. Foto: EFE

Por otro lado Burgueño destaca a China, que se va consolidando como "el gran referente del comercio mundial", y Japón, emergiendo como un nuevo mercado potencial. "Argentina puede exportar para todos lados. Podemos estar con Estados Unidos y con Europa al mismo tiempo", sostuvo y matizó: "Pero tenemos que ser vivos e inteligentes. Necesitamos políticas de Estado... todo lo que no hemos tenido hasta ahora. Pero es una crisis y eso representa una oportunidad".

En este contexto, la reunión entre Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, adquiere una relevancia crucial. El Gobierno nacional busca asegurar un apoyo financiero más grueso que los US$ 8.000 millones iniciales que transferiría el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre esto Burgueño considera que hubo un error por parte del gobierno en hacer público el pedido para obtener más fondos, ya que si el FMI lo rechaza se terminaría interpretando como "una derrota" en la política.