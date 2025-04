Cuánto costará el auto eléctrico chino que será el más barato del mercado

El cambio de las reglas de juego económicas está revitalizando al mercado automotor argentino. Con la apertura, las marcas importadas vuelven a ser protagonistas.

Un ejemplo es el caso de la japonesa Mitsubishi, que presentó esta semana la nueva L200 y, en diciembre, había lanzado el modelo Outlander. Llegan de la mano del Grupo Antelo que, además, comercializa marcas chinas como Great Wall y Changan. Durante el evento, MDZ entrevistó al CEO de la compañía, Omar Daneri. Habló de Mitsubishi, de la llegada de nuevos modelos chinos, de la expectativa por los autos eléctricos, de precios, de impuestos y varios temas más. Este es el diálogo mantenido con el ejecutivo.

- Durante la presentación de la L200 hablaste de las diferencias de oferta de modelos que hay con Uruguay, donde ustedes tienen una presencia muy importante. ¿Está muy atrasado el parque automotor argentino?

- Sí, mucho. Yo voy a Uruguay desde hace mucho y la sensación que tenía antes era lo viejo que era el parque automotor, mientras en la Argentina había autos más modernos. La situación se dio vuelta. Hoy por hoy, en Uruguay está toda la oferta que querés, toda la tecnología que hay en el mundo, todas las marcas. Hay híbridos enchufables, híbridos normales, eléctricos. Todo. Este año los vehículos de nuevas energías van a llegar al 30% de las ventas. Cuando mirás a la Argentina, te encontrás con los mismos autos brasileros de siempre. Y las pickups nacionales. En eso tiene que concentrarse la Argentina: producir pickups.

- Se presentaron al cupo para importar autos híbridos o eléctricos sin arancel. ¿Qué planean traer?

- Sí, nos presentamos al cupo con GWM

- Great Wall

- Correcto. En junio ya van a estar los autos acá y comenzamos a vender. Van a ser tres modelos de autos. El Jolion Pro híbrido, la H6 full Hybrid y el Ora, que es un auto de GWM que es eléctrico 100%. Después tenemos un modelo de JMC, que es un producto eléctrico muy barato.

- Esa es la marca que tiene el acuerdo con Ford para vender la Territory en Argentina.

- Es esa marca. Nosotros vamos a traer el EV 03, que es un vehículo chiquito, automático, eléctrico.

- ¿Cuánto podría valer en la Argentina?

- Va a estar alrededor de los u$s20.000 oficiales. Es eléctrico puro (NdeR: los eléctricos más accesibles hoy del mercado son el Renaul Kwid E-Tech a $25.710.000 y el BAIC EU5, a $29.800.000. El EV03 costaría hoy, por el cambio oficial, a $21.000.000, unos 15.700 dólares blue). También También vamos a traer un Changan híbrido enchufable, que es la Q5. Es un SUV, un poco más grande que el Jolion.

- Se escuchan muchos comentarios respecto a que los autos eléctricos no sirven para la Argentina.

- Esa es la idea que hay, pero yo creo que va a cambiar. Uruguay es un país más chico y más fácil para moverse, hay infraestructura eléctrica. Nosotros ponemos cargadores eléctricos. Pero la gente carga en su casa. Hay miles de argentinos que viven, por ejemplo, en Pilar y van todos los días al centro. Pueden cargar el coche en la casa a la noche, como el teléfono, van y vienen tranquilos. Los eléctricos tiene una autonomía de 600 kilómetros. Yo manejo un auto eléctrico y nunca lo cargo en un cargador público. Están por si querés hacer un viaje, pero no es lo habitual. Hay un segmento de gente que va a comenzar a comprar autos eléctricos. Cuando manejás un auto eléctrico, es otra cosa. Tiene un andar totalmente diferente. A mí me cuesta bajarme de un auto eléctrico. Esto va a pasar en la Argentina y será exponencial. La gente va a empezar a comprar autos eléctricos. Se ve en Uruguay. Por ejemplo, BYD – que no es una marca nuestra – es la segunda marca más vendida y es 100% eléctrico.

- El cupo de 50.000 unidades para importar sin arancel no se agotó en la primera licitación ¿Se van a volver a presentar?

- Sí, estamos trabajando con alguna otra marca. Igual, hay que esperar porque todavía no nos asignaron el cupo. Nos presentamos con las tres marcas, pero no tenemos todavía la respuesta oficial de si fueron aceptados nuestros volúmenes. Los autos, igual, ya están viniendo.

- ¿Con esta baja de impuestos, los precios de los autos que se beneficiaron, están más cerca de lo que valen los autos en otros países?

- El Gobierno quitó los aranceles de importación para estos modelos. El 35%. Es un montón. Es espectacular. No se paga Impuestos Internos en eso valores. Pero después está el IVA, Ingresos Brutos, la tasa de Seguridad e Higiene, Estadísticas y otros más. Ingresos Brutos con 4 puntos de la venta, después está ingresos Brutos del concesionario. El Impuesto al cheque del concesionario. Se suma todo y sigue siendo alta la carga fiscal. Con lo que se quitó de impuestos, vas a ver que los precios van a bajar. Todos estos modelos que van a entrar a un precio más competitivo y van a hacer que los precios bajen.

- En la presentación destacaste el mejor clima de negocios que hay con el actual gobierno y que, por eso, están planeando esta expansión. ¿No tienen temor a que esto cambie, como sucedió otras veces en la Argentina?

- Bueno, un poco de vértigo hay. Ya nos pasó. Ahora nos metimos con mucha fuerza. Cuando salió la medida del cupo para importar, negocié en China los valores de los autos y compré. Me pidieron un volumen y compré. Aposté sin saber cómo iba a ser bien lo del cupo. La verdad es que confiamos en que esto va a seguir para siempre. Creemos que la Argentina no va a tener un problema de dólares. Si se apoya bien a los sectores que van a generar dólares, como Vaca Muerta, como el campo, no van a faltar dólares. La verdad, importar 50.000 dólares no va a impactar. Cuando se habla del problema de dólares en el sector automotor, no lo estamos generando los importadores como nosotros. El Gobierno me da dólares para que yo pague el auto chino que voy a traer sin pagar aranceles. Son muchos menos dólares, para un auto del mismo segmento, que los que le da a una terminal para que traiga el auto de Brasil. La terminal trae el auto de Brasil y no paga aranceles. Nosotros no generamos un problema de dólares. Lo que vamos a hacer es traer autos más económicos, con más tecnología y se va a beneficiar el consumidor. Y al Gobierno le va a costar menos.