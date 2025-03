El guiño de Cornejo a los empresarios mendocinos en un exclusivo evento

“¿Qué político no quisiera atribuirse un proyecto como este? Pero no voy a hacerlo”, fueron las palabras con la que el gobernador Alfredo Cornejo inició su participación en la exclusiva participación de Reserva Alto Agrelo, un desarrollo inmobiliario, hotelero, ecuestre y vitivinícola que fue presentado ante un reducido grupo de empresarios de Mendoza y el país.

Durante su discurso, donde estuvo acompañado en el escenario por miembros de las familias impulsoras del desarrollo, los David (propietarios de Casa David Wine & Horses y el mayorista Oscar David) y los Scalesciani (propietarios de Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires), el mandatario hizo un guiño al sector privado mendocino y los alentó a seguir haciendo inversiones en la provincia.

“Mendoza es una hermosa provincia que tiene un clima de negocios muy bueno. La Provincia quiere a su sector privado y quiere más sector privado. Pero no lo hace el Gobierno solo a eso, nosotros tenemos pequeños instrumentos para crear esas condiciones”, dijo Cornejo.

El Gobernador también elogió a los anfitriones, sobre todo a los empresarios mendocinos que están a cargo del desarrollo del proyecto que tendrá una inversión privada de unos US$ 25 millones. “Si no tuviésemos emprendedores como esta familia, Mendoza no sería nada. Tenemos un montón de familias como estas que han emprendido en estos años y han hecho de Mendoza una gran provincia”, destacó

Y antes de hacer un brindis, añadió algunos comentarios para la familia foránea de la propuesta: “Este nuevo proyecto es muy representativo, ¿cómo no alentarlo? Además, aliados a grandísimos jugadores de la actividad que van a hacer brillar y reforzar la marca Mendoza”, completó Cornejo.

Las palabras de Alfredo Cornejo en Reserva Alto Agrelo

Un desarrollo de lujo

Reserva Alto Agrelo fue presentado en sociedad en la tarde-noche del viernes en Mendoza. Se trata de un proyecto que se desarrollará en el predio de alrededor de 450 hectáreas donde ya funciona Casa David Wine & Horses, la cual es una de las cuatro unidades de negocios que tendrán.

La segunda es un loteo residencial en un predio de 88 hectáreas con 116 unidades, o chacras, de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados. Los mismos se entregarán en tres etapas (12, 18 y 24 meses) y el precio de compra, en principio, será de entre US$ 20 y US$ 35 por metro cuadrado.

El segundo es Casa Duhau, un exclusivo hotel de destino de cinco estrellas que contará con 40 villas, todas con vistas a la Cordillera de los Andes y 12 suites ejecutivas en el edificio principal. Las áreas públicas del hotel incluirán dos restaurantes con un alto estándar internacional (uno de fine dining) y cava, circuito de wellness (piscina, gimnasio, spa), meeting room, miradores panorámicos, laguna y espejos de agua, entre otros.

El póquer lo completa Bodega Agrelia, un desarrollo boutique comandado por los winemakers Michel Rolland y Marcelo Pelleriti, quienes ya están elaborando las primeras añadas. A través de una membresía, los propietarios en Reserva Alto Agrelo recibirán un lote anual de 72 botellas exclusivas de un vino premium, con etiqueta personalizada y de parcelas especialmente seleccionadas por los enólogos. Además, podrán acceder al servicio de guarda de equinos de Casa David - Wine & Horses.

Todo esto, de acuerdo a los planes de los inversores, estará listo para finales de 2027 y las obras en el caso de los lotes comenzarían para el mes de septiembre y para el hotel en el último trimestre de este año.