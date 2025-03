Dólar blue: ¿a cuánto cerró este viernes 21 de marzo?

En una semana de marcada volatilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este viernes US$ 196 millones en el mercado, acumulando un saldo negativo de US$ 1.204 millones en las últimas seis ruedas. Este comportamiento refleja la creciente presión sobre las reservas internacionales, que este viernes cayeron US$ 157 millones, ubicándose en los US$ 26.626 millones, su nivel más bajo desde septiembre de 2024. En el balance semanal, los activos en divisas extranjeras registraron una caída de US$ 1.462 millones, una cifra que pone de manifiesto la complicada situación económica que enfrenta el país. Tras estos acontecimientos, se conoció a cuánto cerró el dólar blue.

Las ventas realizadas por el Banco Central este viernes se destinaron principalmente al pago de importaciones, lo que contribuyó a la pérdida de reservas. A nivel de tipo de cambio, el dólar minorista avanzó a $1.041,07 para la compra y $1.100,48 para la venta. En el Banco Nación, el dólar se cotizó a $1.091. Mientras tanto, el dólar blue terminó la jornada a $1.280, marcando una diferencia significativa con respecto al tipo de cambio oficial.

Así cerró el dólar blue. Foto: X.

En el segmento mayorista, el dólar se vendió a $1.071,50, registrando una suba de $2 respecto al cierre del jueves, con un incremento de $3 en la semana (+0,8%). En los mercados de futuros, se observaron aumentos en la mayoría de los contratos de 2025, aunque los contratos de marzo y abril mostraron una tendencia opuesta. Por su parte, el dólar MEP se ofreció a $1.290,87, lo que posicionó la brecha con el tipo de cambio oficial en un 20,5%. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) se cotizó a $1.290,83, manteniendo una brecha similar.

En cuanto al dólar turístico o tarjeta, que incluye un recargo del 30% sobre el dólar oficial, operó a $1.418,30, mientras que el dólar cripto se ubicó en $1.296,59. En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin alcanzó los US$ 84.000, mostrando una tendencia alcista que refleja el interés global por las criptomonedas. Así, la presión sobre el mercado cambiario argentino continúa en aumento, con una amplia diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos.