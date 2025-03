Reservas en picada: el BCRA lleva perdidos US$ 6.200 millones en lo que va de 2025

El Banco Central vendió dólares por sexta jornada consecutiva y las reservas cayeron a niveles no vistos desde septiembre de 2024. Este viernes vendió US$ 196 millones y acumuló una sangría de US$ 1.204 millones en la última semana y US$ 504 millones en el mes.

Las reservas internacionales informadas bajaron US$ 157 millones, hasta los US$ 26.626 millones y llevan desde el 7 de enero, momento en que treparon hasta los US$ 32.903 millones, una sangría de US$ 6.277 millones. Aunque los números son muy superiores a los US$ 20.920 millones que había a la llegada de Javier Milei al poder.

Las acciones argentinas, en tanto, siguen en un péndulo muy fuerte con subidas y bajadas bruscas. En esta jornada tocó una mejora del 3%, con papeles que treparon hasta 6%, como Comercial del Plata. En Nueva York, las ADR tuvieron una jornada de alzas generalizadas, con el Supervielle como líder en subas con el 5%.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El riesgo país medido por el JP Morgan subió 26 puntos y se situó en 788 puntos básicos.

El dólar blue subió a $1.280 para la venta, el dólar MEP también repuntó hasta $1.290 y el Contado con Liquidación (CCL) ganó posiciones hasta $1.300,7.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, operó en $1.418,3.

El dólar mayorista cerró a $ 1.071,5 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 495,4 millones y en futuros de US$ 1.181 millones.