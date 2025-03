Cuál es el segmento de autos que estiman que va a crecer fuerte este año

Con la apertura de la economía y el fin de las restricciones para acceder a divisas, el mercado automotor está mostrando cambios rápidos en cuanto a oferta de modelos.

Ya desde fines del 2024 y lo que va de este 2025, son numerosos los lanzamientos de nuevos autos. Las marcas más importantes están ampliando su gama y apostando a más volumen. Otras, que estuvieron hibernando los últimos tres o cuatro años por el cepo importador, están volviendo a la actividad.

Audi es una marca de peso y lidera las ventas del segmento premium. Con el nuevo escenario, la semana pasada realizó un triple lanzamiento: los nuevos Audi RS 3 Sportback, Audi RS3 Sedán y Audi RS Q8 Performance.

La expectativa de la automotriz alemana es de un importante crecimiento en ventas para este año. De las 1.300 unidades vendidas en 2024, esperan llegar a 2.000 este año.

Durante la presentación, MDZ dialogó con Conrado Wittstatt, responsable de la marca en la Argentina.

El directivo habló de la proyección del mercado, la baja de impuestos reflejada en los precios de los 0km y el avance de los autos eléctricos. Esta es la síntesis de la charla.

- En la presentación de los nuevos modelos habló de que esperan llegar a las 2.000 unidades vendidas este año. Esto muestra un crecimiento importante respecto al año pasado. ¿Cuál es el mercado potencial en Argentina de las marcas premium y de Audi en particular?

- El mercado que nosotros medimos es el tradicionalmente conformado por las marcas alemanas y alguna que otra europea o americana. Ese mercado, en los últimos años, fue menos del 1% de la industria total de autos. Llegó a pisos de 0,8% en algún momento. El promedio histórico de ese mercado es 1,4%. Hoy estamos viajando a un ritmo de 1,2%. Por eso, creemos que hay espacio para que crezca el mercado, en general, y dentro de ese mercado nosotros aspiramos a tener un piso de 30% del market share o un poquito más.

- Con ese porcentaje, lideran el mercado premium.

- De esa forma, lideramos el mercado. De todas maneras, liderar o no liderar es un tema casi anecdótico, pero sí es importante el volumen que va en línea con esa participación.

- También destacó la baja de impuestos y que trasladaron ese beneficio fiscal a los precios. La reducción de precios de Audi llegó hasta 16%. Con este reacomodamiento, ¿cómo quedaron los precios en la Argentina respecto a otros mercados?

- Con esta quita parcial del Impuesto Interno en gran parte de la gama, los precios de nuestros modelos son mucho más parecidos a mercados como Brasil o Uruguay. Hay que recordar que lo que se eliminó, parcialmente, es el impuesto al lujo. Siguen vigentes muchos otros impuestos como el arancel común externo de 35, sigue vigente el 3% de Tasa de Estadísticas que nadie sabe a dónde va, más un IVA elevado, Ingresos Brutos, tasas municipales y otros más. Todo eso sigue vigente y se refleja en los precios.

- Si bien Audi no tiene modelos híbridos o eléctricos que pueden entrar dentro del nuevo régimen de importación sin arancel extrazona, ¿cómo puede impactar a la marca que haya una competencia mayor en valor más accesibles?

- Creo que es positivo porque esta medida va a ayudar a que se difunda muchos más toda esta nueva tecnología de lo que llamamos autos eléctricos. Lo que nosotros empezamos a hacer, como marca premium, hace más de cuatro años, dentro de nuestras posibilidades, equipando a nuestros concesionarios y trabajando en equipar a la red pública de cargadores eléctricos, fue una tarea titánica para una marca como la nuestra. Con este nuevo tipo de incentivos, no tengo duda de que esto va a llevar a que otros actores de mucha importancia dediquen un poco de presupuestos, tiempo y esfuerzo a que esta red de carga se multiplique y, de alguna manera, nos va a beneficiar a nosotros. No tenemos ninguna duda de que, en el mediano y largo plazo, el parque automotor va a tener una incidencia muy grande de autos eléctricos.