Compras en Chile: la contracara en Mendoza que ha puesto en jaque a un sector clave

En los últimos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer la noticia de que las ventas minoristas pyme en el mes de febrero subieron un 24% interanual en el país. Sin embargo, en el mismo informe también advirtieron sobre una realidad que viene preocupando al comercio mendocino desde hace meses: el impacto de las compras en Chile, sobre todo en el rubro de indumentaria.

De acuerdo a la CAME, las ventas minoristas pymes aumentaron un 24% interanual en febrero -a precios constantes- aunque registraron una baja del 2,9% mensual desestacionalizada. De todas maneras, también señalaron que esta mejora au´n no logra compensar las fuertes caídas del an~o pasado, cuando las ventas retrocedieron 25,5% en febrero, acumulando un descenso del 27% en los dos primeros meses.

En lo que respecta a Mendoza, la CAME aseguró que, sobre todo en el rubro de indumentaria, “la competencia con las compras en Chile continuó afectando la actividad, generando preocupación entre los comerciantes”.

En este sentido, en el rubro Textil e indumentaria en el país las ventas prosperaron un 5,1% interanual -a precios constantes-, acumulando un crecimiento del 15,8%. De todos modos, en la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una disminución del -3%.

“El efecto de Chile es bastante importante. Estamos en una época de comienzo de clases y gran parte de las familias han aprovechado para ir a comprar lo indispensable y también para vacacionar. Han disfrutado y han aprovechado una diferencia importante, sobre todo en lo que es indumentaria y calzado. Si uno se da una vuelta por los colegios eso es evidente. Pero también tiene su impacto negativo en el comercio local”, sostuvo Walter Carvalho, gerente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

Como lo explicó el dirigente de la UCIM, más allá de que los mendocinos han hecho una fuerte campaña para revertir esta situación implementando créditos y promociones bancarias, como las cuotas sin interés, “lo que ha dinamizado bastante”, lo que llama el “costo argentino” es una gran desventaja para los locales.

Tenemos un componente impositivo muy grande que si podemos comparar productos similares en un país, como en el caso de Chile, con Argentina quedamos fuera del mercado inmediatamente. Se ponen evidencias en situaciones de estabilidad qué tanta falta de competitividad tiene la producción local. El costo argentino que todavía soportamos y que las instituciones gremiales en general vienen luchando para que se disminuya, es lo que quita competitividad”, destacó Carvalho.

El “costo argentino” que mencionó el referente de la UCIM, ya había sido señalado a MDZ también por la Federación Económica de Mendoza (FEM). “Tenemos estudios realizados de lo que son los costos de importación en Chile y en Argentina estamos hablando de más del doble de impuestos y con un costo argentino que hoy está en la mayoría de las industrias más alto que la competencia de otros países. Es un combo que hay que mirarlo con mucha atención y bien enfocados”, había dicho a este medio Santiago Laugero, presidente de la entidad. Las compras en Chile han sido un recurrente en la agenda de los mendocinos en los últimos meses. Foto: Sol Devia/MDZ

Dos caras de una misma moneda

La contracara de esta realidad mendocina la encontramos del otro lado de la cordillera, donde las tiendas del vecino país han notado el positivo impacto de la afluencia de turistas argentinos, sobre todo a través del Paso Cristo Redentor, en el último trimestre del 2024 y el arranque de este año.

Por caso, de acuerdo a un informe elaborado por la agencia internacional Bloomberg, el flujo de visitantes argentinos aumentó un 73% interanual, con más de 2 millones de personas cruzando la cordillera para realizar compras, el número más alto desde 2018. En el arranque de este año, solo en enero de 2025, 500.000 turistas ingresaron a Chile, lo que representó un incremento del 152% en comparación con el mismo período del año anterior.

Estas contundentes cifras también impactaron en las cuentas de las empresas chilenas, sobre todo en las principales del sector retail. En el cuarto trimestre de 2024, Falabella registró un aumento del 21% en sus ventas comparables. En el mismo período, Cencosud incrementó sus ingresos en Chile un 5,4%, mientras que Latam Airlines reportó un crecimiento del 4,4% en su facturación.

De acuerdo a Marisol Fernández, directora de sustentabilidad y relaciones con inversores de Cencosud, el turismo representa actualmente el 30% de los ingresos en los centros comerciales ubicados cerca de la frontera con nuestro país.

Otro dato que da cuenta del impacto argentino en Chile, sobre todo en ciudades como Viña del Mar, La Serena y Santiago, es el publicado por Transbank, la empresa chilena que presta servicios para procesar los pagos. En el mes de enero, el monto de las compras con tarjetas argentinas en Chile tuvo un crecimiento del 541%, mientras que, a nivel general, el número de transacciones creció en un 338%.

Incluso, Argentina desplazó a Brasil como la segunda nación en el uso de las tarjetas entre los extranjeros en Chile. Estados Unidos sigue liderando el ranking con el 27,82% del total de las ventas, nuestro país se quedó en el arranque del año con un 12% y los verdeamarelos registraron un 7,25%. Los tres contabilizan un 47% del total de las transacciones. Los argentinos han tenido un fuerte impacto en los comercios chilenos. Foto: Marcos García/MDZ

Las perspectivas para el comercio mendocino

Conforme a las cifras del Observatorio de Empleo y Dinámica Laboral perteneciente al Ministerio de Capital Humano, correspondientes al segundo trimestre de 2024 (lo más reciente disponible hasta la fecha), el comercio es el sector que más aporta a la matriz de empleo registrado en la provincia, pero también una de las ramas que mostró retroceso en ese periodo.

En la comparativa interanual, los puestos de trabajo en el comercio cayeron 1,2%, aunque sigue siendo el de mayor aporte, con el 18,5% de los empleos registrados en el sector privado de Mendoza.

¿Cómo seguirá evolucionando el sector? Desde la UCIM reconocieron que la competitividad del comercio mendocino está directamente ligada a la evolución de la dinámica de la macroeconomía nacional. “A nivel local, el gobierno provincial tiene muy poco margen de acción sobre lo que sucede a nivel nacional. Más allá de que hay indicios de empatía respecto de los consumidores, pesa muchísimo lo que sucede a nivel nacional”, dijo Walter Carvalho.

Para el referente de la cámara mendocina es muy valorable lo que se ha logrado hasta el momento con variables como la inflación o el tipo de cambio. “Ese impacto a nivel macro todavía no genera el impacto que debiera hacer a nivel microeconomía. Hay ciertas actividades donde la están pasando muy mal, por la disminución en las actividades que no son tan prioritarias. La pérdida del poder adquisitivo repercute en las variables que no son esenciales como comer o vestirse”, reconoció.

Carvalho insistió con que el costo argentino es lo que encarece el comercio local, pero también reconoció que las perspectivas a futuro son de normalización, sobre todo en lo que a tipo de cambio respecta, una de las variables que más ha pesado en el país al momento de elegir las compras en Chile. “El tema cambiario es algo que de a poco se está normalizando y entendemos que de acá al mediano plazo esto va a tender a la estabilidad”, completó.