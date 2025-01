Qué hay detrás del pedido de Domingo Cavallo a Javier Milei

Javier Milei respondió a las críticas de Domingo Cavallo, quien lleva meses apuntando contra la política monetaria del gobierno. Esta vez, Cavallo afirmó que el peso está apreciado frente al dólar y que es una cuestión de tiempo antes que todo se desarticule. Milei negó un atraso cambiario y dijo que la declaración del exministro le parece "desafortunada e incorrecta en términos técnicos". Carlos Burgueño, especialista en Economía, analizó los comentarios del exfuncionario menemista en MDZ Radio.

Burgueño le dio la razón al presidente respecto a algunas cuestiones. En primer lugar dijo que "hay mucha presión para que se devalúe en un 20% el peso argentino". Además señaló que no se trata solo del exministro quien pide esta medida: "El Fondo Monetario Internacional también quiere que la Argentina devalúe, aunque ellos no te lo dicen con esas palabras... el FMI le pide a Milei que 'deje flotar el tipo de cambio', pero es lo mismo. Devaluar".

Pero Argentina no puede devaluar, según Milei, por algunas cuestiones con las que coincide Burgueño. "En su visión no hay necesidad de hacerlo por una cuestión muy importante, y es que, a diferencia del año 1994 con la convertibilidad, en la actualidad hay superávit fiscal". Entonces hoy en Argentina la situación cambió. "El gobierno tiene superávit y con esos pesos existe la capacidad de comprar dólares, no endeudarse en dólares", destacó.

Pero el superávit fiscal no es la única diferencia con épocas anteriores de Argentina. "Prepárense para una época en la que el gobierno va a desfilar por los mercados". Con el pago de los USD 4.700 millones, "lo que se viene es una etapa bullish para la economía argentina" adelantó Burgueño.

Aunque "así como tenemos que decir que en términos financieros y cambiarios este gobierno es exitoso, la economía real todavía no despierta", haciendo referencia a un dato muy negativo: "Ni la industria ni la construcción reaccionan, con la segunda cayendo un 23%".

Estos sectores "son vitales. Sin la construcción no podés hablar de recuperación en la economía. Es el sector industrial más importante de la Argentina y cualquier economía. Cuando vos tenés construcción que crece, quiere decir que todo está funcionando. Y si está cayendo un 23%... entonces la economía real no está funcionando", matizó.