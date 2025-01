Luego de muchos años Argentina paga con plata del Tesoro, y Javier Milei y Luis Caputo desfilan por el mercado

Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, desfilarán hoy por los mercados de capitales internacionales, mostrando, hasta ahora, el que quizá sea su principal logro ante el sistema financiero mundial. Argentina pagará en tiempo y forma los 4.704 millones de dólares del cupón de la deuda reestructurada en agosto del 2020 (incluye gastos y deuda corriente); y, lo más importante y novedoso, lo hará en todo o parte (se conocerá hoy) con dinero ahorrado por el propio Tesoro, y no con reservas del Banco Central.

El dinero que hoy se depositará en las cuentas de los tenedores de esta deuda emitida durante el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán como ministro de Economía, proviene en su mayoría de los dólares que el propio Poder Ejecutivo fue comprando diariamente a partir del dinero ahorrado en el ajuste fiscal implementado durante el 2024, que llevó al país de un déficit de casi 3 puntos del PBI a un superávit de 2 puntos.

Esto es, un ajuste total de unos 25.000 millones de dólares; de los cuales, unos 10.000 millones representan un superávit en pesos transformado en dólares, ya que no hubo emisión en pesos durante todo el ejercicio pasado. Se conocerá hoy si además de este dinero en divisas compradas vía Banco Central (y depositadas obligatoriamente en la entidad que maneja Santiago Bausilli) se utiliza, o no, todo o parte de los U$S 1.000 millones tomados el pasado viernes por el Ministerio de Economía en la operación de REPO negociada con cinco bancos internacionales.

Según fuentes oficiales, el dinero para liquidar hoy los 4.704 millones de dólares, pueden surgir del dinero disponible por el Tesoro fruto del ahorro fiscal de este año; sin tocar el dinero del REPO. De ser así, esos 1.000 millones pasarían a formar parte del dinero que se liquidará en julio, en el segundo vencimiento importante del 2025; y que alcanzará a unos U$S 4.688 millones de dólares.

El Presidente y su ministro de Economía vivirán el pago de hoy como una especie de premio personal, a la gestión conjunta realizada el año pasado de compra de divisas, exclusivamente destinadas al cumplimiento de esta obligación. No sólo por el hecho de ejecutar el pago en tiempo y forma, algo no muy común en la Argentina; sino porque el dinero fue ahorrado con mecanismos ultraortodoxos de acumulación de divisas.

Como sea, el pago de hoy representa una buena noticia para un país con uno de los peores currículums de la historia financiera mundial. En verdad, siempre cuando se paga una deuda, es una buena noticia. Más si se tiene en cuenta que el cumplimiento de la obligación se hace en momentos difíciles, y con un verdadero esfuerzo de parte del Gobierno nacional en general y el Ministerio de Economía en particular, para juntar el dinero.

Es una obviedad decir que no es lo mismo para una creedor, que alguien que no tiene dificultades cumpla con sus obligaciones, que ver que quien paga lo hace en momentos de dificultades y haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo. Este es el caso de la Argentina.

El origen de la deuda

Lo que hoy se pagará son unos 4.704 millones de dólares de vencimientos de títulos públicos Globales y Bonares, divididos en unos 1.803 millones de dólares en intereses y otros 2.901 millones en capitales. Es el primer pago importante del año, ya que habrá otro también bravo en julio por unos 4.688 millones. Entre ambos vencimientos se supera la mitad de los vencimientos de todo el 2025, un ejercicio donde habrá que cumplir con liquidaciones por casi 19.000 millones de dólares.

Esta deuda fue emitida en septiembre del 2020, luego de la renegociación de la deuda voluntaria privada internacional culminada con los bonistas acreedores el 31 de agosto de ese año. Ese proceso contó con una aprobación para el canje de deuda pasada del 99,01% de los US$ 66.185 millones en circulación de todos los bonos alcanzados, lo que en su momento determinó además un ahorro total por unos U$S 33.000 millones en intereses, ya que se respetó el capital total adeudado.

El nivel de aceptación de la propuesta entre los acreedores resultó suficiente para la aplicación de las Cláusulas de Acción Colectiva en la mayoría de las series de bonos elegibles, a excepción de las series de bonos Par en euros y dólares emitidos en 2010. Se emitieron nuevos bonos en dólares por US$ 63.207 millones y bonos en euros por EUR 4.185 millones. En su mayoría títulos Bonares y Globales, cuyo cupón vence hoy.

El menú de títulos que pagan cupón está integrado por los Bonares con ley argentina (AL29, AL30, AL35, AL38 y AL41) y los Globales -con ley extranjera-, denominados en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38 y GD41) y en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46).

El dinero para cumplir con este vencimiento ya está depositado en el Bank of New York Mellon (BoNY), y será depositado en las cuentas comitentes, de aquí al exterior, y una vez que la liquidación esté cumplida, más que despejar dudas, aparecerán nuevas preguntas.

- De los 4.704 millones de dólares, cuánto se pagará con el Repo y cuánto con dólares del Banco Central.

- En consecuencia, en cuánto quedarán las reservas internacionales del Banco Central.

- Qué harán los acreedores que reciban ese dinero? ¿Lo mantendrán en sus cuentas, lo girarán fuera del sistema financiero argentino, lo reinvertirán en bonos?

- ¿Bajará el riesgo país o los operadores estarán intranquilos por la caída de las reservas?

Todas preguntas que comenzarán a contestarse desde mañana.

REPO y riesgo país

Sobre el REPO, se sabrá hoy si estos 1.000 millones de dólares pasan al ahorro para el pago de julio o si se utiliza en parte para el cumplimiento de hoy. Mientras tanto, hay algunas pistas sobre cómo fue realizada esta operación, y las garantías de la colocación. Fue en Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreales), instrumentos que desde el 3 de enero tuvieron un incremento en su stock total por unos US$ 1.736 millones

Un dato importante que se analizará desde mañana es si con el cumplimiento del pago y el poroto a sumar dentro del curriculum de buen pagador, debería volver a reducirse el nivel de riesgo país de la Argentina, luego de la polémica del martes, cuando el banco de inversión JP Morgan anunció antes de las 12:00 que el nivel caía a los 440 puntos básicos, para corregirlo en el mercado y devolverlo a los 560 finales. Un nivel similar al cierre del lunes pasado. Para saber cuál es el nivel de equilibrio del momento, habrá que esperar, en realidad, al viernes.

El mercado espera que el nivel se sostenga por debajo de los 600 puntos básicos, el umbral desde donde debería seguir mejorando hacia delante; peleando la barrera entre los 500 y los 400 puntos. Y desde ahí dirigirse hasta el próximo vencimiento importante del año. El de julio próximo donde habrá que pagar unos U$S 4.688 millones de dólares; también del pago de los cupones de los bonos reestructurados en octubre del 2020.

Lo importante de llegar a los 400 puntos es otra cosa. Con ese nivel de riesgo país, Argentina ya podría comenzar a coquetear con la emisión de deuda voluntaria a un dígito. Si se tiene en cuenta que la variable mide la tasa de interés que se paga desde un punto de partida de un 5% por esos 500; a lo que hay que sumar la tasa a 10 años de los bonos de los Estados Unidos (o la Libor, según lo que se negocie).

Como este interés se encuentra hoy entre los 4,5% y los 4,25% anuales; una simple suma mostraría que Argentina pagaría hoy un interés aproximado del 9% en dólares para poder colocar dinero en el mercado voluntario de deuda internacional, y así pagar los vencimientos que restan del año sin usar las reservas lánguidas del Banco Central.

Por ejemplo, Caputo tendría ahora tiempo para preparar el pago de julio, también de cupón de Bonares y Globales reestructurados en 2020; por lo que habrá que liquidar en el sexto mes del 2025 unos 1.787 millones de intereses y un 2.901 de capital. La idea del Ministerio de Economía es que para esa época el mercado internacional esté en una situación más friendly con la Argentina, y que la tasa se esté peleando entre el 7 y el 8% anual.

Se trata de una proyección posible, ya que el cronograma del primer semestre del 2025 es bravo, pero más amigable luego de pagar el vencimiento de esta semana. Para tener una idea, los pagos de enero y julio de la deuda reestructurada en 2020, representan algo más del 50% del total del dinero que el país debe liquidar durante el año, dinero que llega a algo más de los 19.000 millones de dólares. Una buena: este año no hay que liquidar capital al Fondo Monetario Internacional (FMI).