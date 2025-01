El presidente de una automotriz explica por qué los autos en Argentina son tan caros

Durante la presentación del SUV Everest, en Pinamar, MDZ tuvo la posibilidad de entrevistar al presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano. El ejecutivo argentino que, desde hace un año es el responsable regional de la marca, se refirió a distintos temas. Desde lo impositivo, destacó la baja de la carga fiscal a nivel nacional, pero planteó la mayor presión tributaria que llega desde las provincias y, especialmente, desde algunos municipios. Habló de la suba de costos internos y las dificultades para exportar (la automotriz vende al exterior casi el 70% de la producción de Ranger) y, también, explicó su posición sobre algo que genera una queja permanente de los consumidores: el precio de los autos en la Argentina. Esta fue la charla mantenida con el directivo automotor.

-¿Cómo es la situación del incremento de los costos en dólares? ¿Subieron mucho en 2024?

-Con el dólar en el valor donde está, con los impuestos, con la inflación que hubo el año pasado y el real arriba de 6 en Brasil, todo ese combo nos pone mucha presión en nuestra estructura de costos. No voy a ser alguien que diga que el dólar en la Argentina tiene que estar en A o en B, pero cuando se combinan todos esos factores, sin duda, nos pone mucha presión en nuestra estructura de costos par ser competitivos para exportar.

-Debe ser difícil exportar así

-Sí, estamos muy justos con los números para exportar. No sé si la palabra es decir que estamos confiados en que se van a seguir bajando impuestos, pero creo que se va a seguir en esta trayectoria de bajar impuestos, especialmente para exportar.

-¿Están negociando alguna baja más?

-No diría negociando. Hay mucha discusión sobre el impacto de los impuestos para exportar. A nivel nacional se avanzó mucho. Mencionaría la eliminación del Impuesto PAÍS, que tiene un impacto muy fuerte en las exportaciones. Hay un tema del doble IVA que se está trabajando. Son algunos ejemplos. Donde no se progresó, es más, diría que en algunas cosas se fue marcha atrás, es los impuestos provinciales y municipales. El problema más grande está en los municipios. En las provincias no se mejoró, pero en algún municipio se empeoró.

-¿El peso es equivalente o los impuestos nacionales tienen más relevancia?

-El impacto más grande son los impuestos nacionales, pero todo impacta. A nivel nacional, hoy nos queda, por ejemplo, el Impuesto al Cheque, el doble IVA que es un impacto grande y después están Ingresos Brutos y los municipales.

-Ustedes anunciaron un aumento de 15% de la producción para este año. ¿El volumen es el que necesitan o todas estas variables hace difícil el cálculo?

-Cuando nosotros mirábamos los números de la producción incremental que necesitábamos, seguramente, era más que 15%. Tal vez se puede tomar ese porcentaje como un número razonable y hasta conservador en este contexto. Entonces, salimos a contratar con esa idea. Le estamos pidiendo a nuestros proveedores ese 15% de aumento de producción. Podía ser más, pero es lo que nos pareció conveniente. Nos está poniendo mucha presión el valor del real en la estructura de costos que tenemos en la Argentina.

-Cuando exportan una Ranger, sale más barata afuera que en la Argentina.

-No.

-¿En Chile, no?

-En Chile hay un mercado abierto.

-¿En Brasil?

-Si tomamos una Ranger Limited, son valores parecidos. Depende los impuestos que tengan. Es un mercado parecido, con impuestos parecidos.

-¿Dónde tienen más rentabilidad con la Ranger? ¿Vendiendo al mercado interno o con la exportación?

-Depende el mercado.

-Brasil.

-Es equivalente. Esto que digo es antes del real a 6,20. Con el real a 6,20 diría que es más rentable Argentina.

-Alguna vez dijiste que del valor de un auto que se exporta, el 25% eran impuestos. ¿Se mejoró algo?

-Mejoramos algo. El año pasado, dependiendo del nivel de localización que se tenga, cuando salía una pickup de punta de línea y se la subía a un barco, se exportaban 25 puntos de impuestos. El 23 de diciembre del año pasado, cuando dejó de existir el impuesto PAÍS, pasamos al 20%. Mejoramos bastante. En una Ranger que producimos en Pacheco para vender en la Argentina, la diferencia de impuestos que se puede tener, sobre el 50% de ese vehículo de todo lo que es importado, es que se pagan impuestos de importación, que no se pagan en la que se exporta por el régimen de Aduana factoría.

-La gente está enamorada de Chile y pregunta por qué no tenemos los precios de Chile.

-Chile no tiene nada de impuestos. No tiene arancel de importación. Los impuestos que tiene son más bajos. Hay 82 marcas. Sobre un auto que se vende en la Argentina, más del 50% son impuestos. Eso en Chile no pasa. Los números de Chile no los tengo, pero, nosotros, cuando presentamos la Bronco, el año pasado, nos decían cómo podía ser que ese modelo, en Estados Unidos, valía 60.000 o 70.000 dólares y, en ese momento, acá valía 120.000 dólares. Casi el doble. Hicimos los números y, esa Bronco, en la Argentina, tenía 160% de impuestos. La agarraba el arancel de importación, Impuesto PAÍS del 30%, doble IVA, Impuestos Internos de 54%, las dos escalas y algunos más. En Estados Unidos tenía 10% de impuesto a la venta.

-¿Para qué tenemos fábricas si vamos a pagar los autos tan caros?

-Vos podés cerrar las fábricas y pagar los autos igual de caros o más caros, si tenés estos impuestos. También podés tener fábricas, sacarle los impuestos y pagar los autos como en Chile. El problema no son las fábricas, son los impuestos. El beneficio de tener fábricas es, no sólo el efecto para la economía de tener empleo, inversiones, desarrollo de autopartistas, sino otro. Si quisiéramos tener un mercado de 530.000 vehículos, como se espera este año, sin tener industria, habría que tener una habilidad muy grande para generar divisas muy superiores a las que tiene el país. Esos son los beneficios. Ahora, si alguien dice “tenemos las fábricas y por eso los autos están caros”, no es cierto. Están caros los autos porque tenemos los impuestos que tenemos. Los autos son caros, una computadora es cara, la ropa es cara. Es por los impuestos.

-Pero se puede pensar que están estos impuestos para proteger a la industria automotriz. Por ejemplo, el arancel extrazona de 35%.

-Es una discusión que se puede tener. Decir que el 35% no es un arancel que quieras tener y querer ir al 20%, como hay un montón de sectores. Perfecto. Lo que hay que hacer es dar esas condiciones para que, produciendo en la Argentina, puedas llegar a esos costos. No le pongas los impuestos que hay para producir.

-El diputado José Luis Espert dijo que hay que cerrar las fábricas, que son armadurías, y que hay que producir tractores. Y que el precio de los autos es un robo a mano armada. ¿Qué le decís?

-Nada. No le digo nada. Cada uno opina lo que quiere. Lo que vuelvo a decir es que un auto que se vende tiene 58% de impuesto. Ya está.