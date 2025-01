Cómo es la relación comercial entre Estados Unidos y Argentina en la era Milei

El presidente Javier Milei realiza su octavo viaje a Estados Unidos, pero es el primero con un estricto sentido protocolar, más allá del que realizó para asistir a la reunión de la ONU. Fue invitado por Donald Trump para asistir a la ceremonia de asunción como nuevo presidente ese país.

Más allá de la relevancia personal que que el mandatario le da a la relación con ese país, nadie duda de la importancia política y, sobre todo, económica.

Además, la visita se da en el marco de una propuesta recientemente realizada por el presidente argentino sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos países, aunque difícilmente pueda avanzar en ese sentido debido a la agenda del nuevo presidente.

Aún así, un informe realizado por la consultora ABECEB muestra claramente cómo ambas economías están relacionadas tanto en el comercio bilateral como en el flujo de inversiones.

En primer lugar hay que decir que Estados Unidos es el principal inversor en la Argentina con US$ 30.000 millones y una participación que supera el 18% del total. Además, es el tercer socio comercial del país, detrás de Brasil y China, con un intercambio de US$ 12.000 millones, aunque con una balanza que estructuralmente es deficitaria, pero central para el abastecimiento del consumo local.

Superávit después de 18 años

El promedio del intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos fue de US$ 12.000 millones anuales en los últimos diez años), lo que representa una participación del 9% en el total. En 2023, el intercambio fue de US$ 15.157 millones y en 2024 se redujo a US$ 11.527 millones, aunque sin computar el mes de diciembre.

Aunque el saldo de la balanza comercial históricamente fue deficitario para nuestra país, en 2024, en parte por la recesión y la fuerte retracción de las importaciones, se produjo un superávit comercial que sólo se repitió cinco veces en los últimos 35 años.

Las exportaciones hacia el país del norte representaron el 8% en 2024 y las importaciones un 10,3% del total. En tanto que el saldo comercial para once meses marcó un positivo de US$ 148 millones, luego de 18 años de déficit, con un crecimiento del 16% de las exportaciones y una contracción de 30% de las importaciones.

¿Qué le vendemos a Estados Unidos?

El principal complejo exportador hacia Estados Unidos es el de Oil & Gas, junto con la industria química. Los productos destacados incluyen petróleo crudo, nafta y productos químicos orgánicos e inorgánicos, que en conjunto representan el 36% de las xportaciones totales, por un valor de US$ 2.084 millones acumulado a noviembre 2024.

El sector alimenticio y de bebidas también desempeña un rol fundamental en el comercio bilateral. Entre los principales productos se encuentran el vino, la miel, los aceites, los porotos de soja, los cítricos (como el limón) y la carne bovina. Este sector representa el 17% del total exportado, con un valor de US$ 989 millones.

El vino argentino ha ganado reconocimiento en Estados Unidos por su calidad y valor, con exportaciones que representaron el 2,9% del total en 2024. Estados Unidos es el principal mercado para los vinos de alta gama de Argentina, con una fuerte presencia en este nicho.

En tanto, las exportaciones de miel alcanzaron el 2,1% del total en el mismo periodo, las certificaciones de calidad y origen han sido clave para asegurar su competitividad. Las exportaciones de limón y derivados también destacaron por el aprovechamiento de la producción de contrastación para satisfacer la demanda estadounidense.

Argentina también exporta una cantidad considerable de metales como plata, oro, aluminio y acero. Este sector representa el 22,6% de las exportaciones totales, con un valor de US$ 1.305 millones. La plata y oro refinado representan el 12,2% de las exportaciones totales, y es particularmente demandado por la industria tecnológica y joyera en Estados Unidos. El aluminio se destina a la industria automotriz y aeroespacial.

¿Qué le compramos a EEUU?

Argentina compra, principalmente, insumos difundidos para la industria, como carbón y químicos, así como GNL y Gasoil para la generación de energía y para suplir la demanda de consumo de vehículos pesados. Estos productos representan el 29,4% del total importado, por un valor de USD 1.620 millones en el acumulado a noviembre del 2024.

Por otro lado, destacan diversas partes de la industria metalmecánica, destinadas al sector automotriz-autopartes, a la electrónica de consumo (celulares) o insumos para antenas de señal, y maquinaria de Oil&Gas. Representan el 4,3% del total importado, con un valor de US$ 242,5 millones.

En tanto, el complejo de fertilizantes y agroquímicos acumula el 3,4% de las importaciones totales, tornándose relevante para el agro argentino. Estos productos acumulan el 3,4% de las importaciones totales, con un valor de US$ 189,5 millones.