Vuelve a crecer el comercio con Brasil

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 2468 millones en noviembre, lo que quiere decir que aumentó un 27,9% interanual, según el informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De esta forma, el intercambio con el gigante de Sudamérica sumó su tercer mes consecutivo en alza, con exportaciones desde Argentina que crecieron un 24,8% con respecto a noviembre de 2023 (la variación fue positiva por sexto mes consecutivo) al sumar U$S 1194 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1275 millones y mostraron un alza interanual del 30,9%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 81 millones.

El comercio entre ambos países acumula en once meses de 2024 un saldo negativo para la Argentina por U$S 256 millones. Las exportaciones aumentaron 11,1% durante once meses de 2024 con respecto a once meses de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil mermaron un 20,7% en el mismo período.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en noviembre (24,8%) correspondió principalmente al alza de trigo y centeno no triturado, vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores y propano y butano licuado.

En tanto, el alza interanual de las importaciones argentinas (30,9%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, motores de pistón y sus partes, vehículos de carretera y partes y accesorios de vehículos automotores.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5513 millones) y Estados Unidos (U$S 3046 millones).