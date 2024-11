El comercio con Brasil mejoró, pero sigue en rojo

En octubre, Argentina totalizó un déficit comercial con Brasil por US$ 119 millones, una leve mejora después del negativo de 182 millones observados en septiembre.

Pese a esto, sigue mejorando respecto al déficit observado en el mismo mes de 2023 de US$ 167 millones. En el acumulado del año, en tanto, revirtió el balance de US$ -4.752 millones entre enero y octubre de 2023 a US$ -175 millones acumulados en 2024.

Cerca de un 42% de la mejora, no obstante, se explica por la disminución en las importaciones de soja por US$ 1.903 millones y un 6% por la baja en las compras de energía eléctrica por US$ 266 millones.

Un elemento positivo es que el flujo comercial bilateral entre ambos países totalizó US$ 2.982 millones, lo que implica una suba del 26,1% anual respecto al alcanzado en octubre de 2023.

Las importaciones desde Brasil alcanzaron los US$ 1.551 millones con una suba de 22,5% anual. Aun así, el acumulado de compras a Brasil entre enero y octubre permanece un 24% debajo del año pasado.

Las importaciones de vehículos automotores de pasajeros crecieron un 247,4% interanual, totalizando US$ 293,6 M y los vehículos de carretera mostraron un incremento del 224,2% interanual, llegando a US$ 53,1 millones. Los vehículos automotores para transporte de mercancías, en tanto, mostraron un incremento de 149,9% anual en el mismo mes, llegando a US$ 76,6 millones.

Las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron US$ 1.432 millones, con lo que crecieron un 30,2% interanual. En el acumulado del año, las ventas externas mostraron una suba del 9,8% anual.

El sector agrícola destacó con un aumento en exportaciones de trigo y centeno sin moler de 23,6%, totalizando US$ 55,9 millones El sector automotriz mostró una tendencia parcialmente positiva con ventas de vehículos automotores para transporte de mercancías que aumentaron un 38,4% anual, a US$ 386 millones