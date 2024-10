Argentina profundizó su déficit comercial con Brasil

El saldo comercial de la Argentina con Brasil fue negativo por segundo mes consecutivo. En septiembre el déficit comercial llegó a US$ 182 millones, profundizando la tendencia de julio cuando fue de US$ 15 millones. Aún así, sigue mostrando una mejora respecto al rojo de US$ 289 millones registrado en igual mes de 2023.

Según analiza la consultora ABCEB, el saldo acumulado desde enero se revirtió de un moderado superávit en agosto a un moderado déficit de US$ 56 M en septiembre, aunque representa una fuerte cambio respecto al saldo negativo de US$ 4.528 millones acumulado entre enero y septiembre de 2023 explicado en su mayor parte por la disminución en las importaciones de soja y baja en las compras de energía eléctrica.

Imagen generada con Midjourney

Hubo una fuerte mejora del flujo comercial bilateral con US$ 2.726 millones de intercambio, una suba de 27,1% anual respecto al alcanzado en septiembre de 2023, lo que implica la primera suba en catorce meses.

Las importaciones alcanzaron los US$ 1.454 millones, con una suba de 25,4% anual, la primera vez que crece desde julio del año pasado. No obstante, hay que remarcar que la base de comparación de septiembre de 2023 fue especialmente baja a causa de las fuertes trabas al comercio impuestas a fines del año pasado para preservar reservas.

El sector automotriz fue el sector con mayor dinámica importadora. Los vehículos automotores de pasajeros crecieron un 412% interanual y los vehículos automotores para transporte de mercancías mostraron un incremento de 224,7% anual. Por el contrario, las importaciones de partes y accesorios de vehículos automotores se contrajeron un 25,6% anual.

El rubro energético mostró una suba importante, ya que las compras a Brasil de energía eléctrica aumentaron en un 27,5% anual en septiembre, totalizando USD 67,1 millones

Las exportaciones, en tanto, mostraron una fuerte suba, totalizando US$ 1.272 millones, creciendo un 29,2% respecto a igual mes del año anterior, lo que representó una fuerte aceleración respecto a la suba en agosto del 2,5%.

En el acumulado del año, las ventas externas mejoraron 7,3% anual respecto a enero - septiembre de 2023 con el el agro con un desempeño fuertemente positivo. Las exportaciones de trigo y centeno sin moler crecieron un 125,1% en septiembre, totalizando US$ 75,9 millones, dando cuenta de un 6% de las importaciones totales.

El sector automotriz también presentó una mejor dinámica que en meses previos: el rubro de vehículos automotores para transporte de mercancías exhibió un incremento del 42,4% anual, llegando a US$ 317 millones y representando un 24,9% de los envíos totales.