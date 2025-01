El gobierno de Javier Milei "todavía no ha eliminado la inflación"

A medida que avanza el 2025, Carlos Burgueño indica que el panorama económico del país sigue marcado por una inflación que, aunque desacelerada, aún representa un problema para la estabilidad económica de Argentina en la gestión de Javier Milei. Estos son los puntos principales de su análisis en MDZ Radio 105.5 FM.

Burgueño argumenta que "la inflación no está terminada... todavía falta muchísimo para eso". En ese sentido, si bien el Gobierno ha reiterado en alguna que otra ocasión que "la inflación desde lo técnico es un tema terminado" (así lo dijo Manuel Adorni en una conferencia de prensa en agosto), muchos analistas concluyen que no es así.

Escuchá el análisis de Carlos Burgueño:

"La baja de la inflación nos permite concentrarnos en otros problemas por lo que transita la Argentina, te deja todo a la luz del día", haciendo referencia principalmente a "los problemas de competitividad muy serios que tiene la Argentina y cómo se solucionan. Ese es el tema de este 2025". Aún así, la inflación sigue en la larga lista de problemas que tiene el país. "En realidad lo que ha pasado es que la inflación solo se desaceleró hasta un nivel respirable. Punto".

Sin embargo, Burgueño indica que ahora "estamos en la vía de un orden que antes no estaba". Es por esto que "lo de ayer fue importante", por el pago de los USD 4.700 millones de deuda que tramitó Argentina. "El mercado ve el país con otros ojos. Esperemos que traiga trabajo".

Sobre la macroeconomía y el equilibrio económico en los que tanto se enfoca el gobierno, Burgueño comentó que "son muy importantes pero no infalibles. Estamos hablando de una oportunidad que se le está dando a la Argentina. Pero tenemos que aprovecharla". Pero no solo eso. "Es importante que la gente esté adentro de esa oportunidad. No te sirve de nada que los únicos sectores productivos no derramen, como la minería, la industria del litio, el campo, etcétera".

"Yo creo que la riqueza no va de arriba para abajo. Va de abajo para arriba. Es algo que asciende, no que desciende... Ahora, ¿Dónde trabaja la mayor cantidad de gente? Servicios, comercio y construcción. Las tres están paradas... el 50% de la gente todavía no está dentro del modelo", destacó. "Incluirlos es otro de los desafíos para este 2025".