Revive el impuesto a las Ganancias para los que menos ganan: ¿qué hay detrás de esto?

Después del decreto del 23 de julio, que reactivó o restituyó el Impuesto a las Ganancias para la categoría que incluye a los pagadores de impuestos alcanzados por este tributo que menos ganan, el tema tomó notoriedad en la agenda pública. Sucede que, a un mes de la aprobación de la Ley de Bases, se oficializaron las modificaciones sobre este tributo. Se han escuchado comentarios de todo tipo sobre el tema. Por eso, creo necesario hacer una revisión del tema y aclarar algunos puntos. En primer lugar, la suba de un impuesto casi nunca es una buena noticia. Menos aún en un país como Argentina, que exige un sacrificio fiscal altísimo.

Sin embargo, también es verdad que el Impuesto a las Ganancias no debería haberse eliminado de la manera que se eliminó. Lo dije en su momento, y vuelvo a decirlo ahora. Este impuesto no es -ni cerca- el peor de los impuestos, ni el más urgente a atacar. Por lo tanto, en vez de haberlo eliminado, de la manera y en el momento en que se lo hizo, se podría haber discutido una reforma tributaria integral o, de ser ello imposible, analizar la posibilidad de pasar a un sistema de flat rate (tasa única) con un mínimo no imponible razonable, que se ajustara automáticamente por inflación. También dije que no debería existir diferencia alguna motivada por el tipo de ingreso (autónomos, empleados en relación de dependencia, monotributistas, ingreso de fuente local o internacional, etc.).

Nada de eso sucedió. Y si bien la eliminación de un impuesto es siempre una buena noticia, es importante que el árbol no nos impida ver el bosque: la situación tributaria de Argentina era -y sigue siendo- desastrosa y eso requiere medidas que van mucho más allá de la eliminación de un impuesto concreto, que ni siquiera es de los peores.

Entonces, ahora que el tema está otra vez sobre la mesa, mi opinión continúa en la misma línea: no es una buena noticia que suba un impuesto, pero, en definitiva, el problema más relevante no es ese, sino los que planteo a continuación:

¿Cómo queda posicionado el presidente Javier Milei, que hace pocos meses votó una cosa y ahora promueve exactamente lo contrario? Es contradictorio. ¿Hay justificación? En principio, diría que no. Y, de hecho, no he escuchado ninguna que valga la pena, hasta el momento.

Esta medida hubiera tenido más sentido en el contexto de bajar muchos otros impuestos, que, a mi entender, son peores. Sobre todo, los impuestos a la riqueza y a las transacciones: bienes personales, ingresos brutos, retenciones, impuesto al cheque. Había muchos impuestos entre los cuales elegir.

He venido expresando esto de manera consistente. Argentina necesita salir de la situación en la que se encuentra en materia tributaria. Hace tiempo que lo necesita. ¿Cómo? Entre otras cosas, a través de una mejora sustancial en el nivel de seguridad jurídica que brinda el país, con competencia fiscal entre las provincias y con la eliminación de todos los impuestos sobre la riqueza y las transacciones.

Esta es la única forma de promover adecuadamente el ahorro, la inversión, la creación de empleo y la competitividad. Es la única manera en la que el país, o más precisamente, su gente, podrá finalmente crecer. El desafío, claramente, radica en encontrar quién esté dispuesto a llevar a cabo esto, que es lo que Argentina realmente necesita.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.