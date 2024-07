¿Un discurso que da esperanza?

Si bien, como sucede siempre en Argentina, el tema quedó sepultado por otras noticias más recientes, como la polémica generada por los festejos por la obtención de la Copa América y la posterior salida de Julio Garro del gobierno, el cambio en la política monetaria anunciada por el ministro Luis Caputo a través de sus redes sociales, o inclusive el apartamiento del pro-proteccionismo Teddy Karagozian del Consejo de Asesores Económicos del presidente, la realidad es que no pasó mucho tiempo desde la firma del “Pacto de Mayo” en la histórica Casa de Tucumán.

Este pacto, que incluye “10 principios del nuevo orden económico argentino” definidos por el gobierno de Javier Milei, había sido presentado en marzo de este año. Si bien inicialmente se iba a firmar el 25 de mayo en Córdoba, finalmente se terminó concretando su firma el pasado 8 de julio, después de haberse aprobado la Ley Bases y con alguna modificación menor.

El Presidente, después de firmar este pacto, aprovechó para dar su discurso en cadena nacional y dejó varias frases para analizar. Sin embargo, hoy quiero destacar una que se convirtió en mi pasaje preferido de este discurso, y sobre el que quiero hablar.

“Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para quienes trabajan, se esfuerzan e invierten. La reducción del Estado tiene que venir acompañada de una merma en el sistema fiscal de la economía”, aseguró Javier Milei y yo, lo único que quiero es que esto no quede solamente en palabras.

Aprobada la Ley Bases, es tiempo de accionar y de generar los cambios que tanto se prometieron y que se necesitan en Argentina, con urgencia. ¿Por qué? Porque cuanto antes empiecen a bajar los impuestos y a generar seguridad jurídica en Argentina, mejor. No hay tiempo que perder, lo dije una y mil veces, y lo seguiré diciendo.

¿Cuál es la situación actual?

Hace años -y varios gobiernos- que Argentina arrastra una situación catastrófica en materia de impuestos. Y no solo la mantiene, si no que se pone cada vez peor. Impuestos “por única vez”, impuestos “de emergencia” que aparecen y nunca desaparecen. Cargas impositivas que suben y que -muy rara vez- bajan. Cambios en las legislaciones, presiones, presiones y más presiones sobre sectores de la economía que ya no pueden más.

Más de 160 tributos entre nacionales, provinciales y municipales

Y, como si eso fuera poco, los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir con restricciones. ¿Para qué? Para casi cualquier cosa que elijamos hacer, ya sea viajar, invertir, comprar dólares, etc. Restricciones por doquier. Restricciones sin ningún sentido.

Ni que hablar de la realidad de los empresarios y emprendedores, que buscan crecer -o al menos sobrevivir- con estas reglas. Prácticamente imposible. No lo digo yo, lo dicen los datos. Argentina ocupó el tercer lugar en el Ranking de Infiernos Fiscales, elaborado por The 1841 Foundation, en dos oportunidades consecutivas. Así, se consagró como uno de los infiernos fiscales más importantes del mundo. No somos campeones ni bicampeones, pero por ahí andamos, siempre en el podio.

Para este ranking se realizó una evaluación cuantitativa (con datos oficiales del Fondo Monetario Internacional) y cualitativa (en base al análisis de calidad de gobierno). Se tuvo en cuenta la presión fiscal, la presión de la deuda, la presión inflacionaria y más ítems cuantitativos. Hace años que Argentina arrastra una situación catastrófica en materia de impuestos.

Hace mucho tiempo que venimos señalando que Argentina es un infierno tributario

Que no da tregua y acosa y ataca constantemente a quienes apuestan al país, generan empleo, producen e invierten. Los políticos, mientras tanto, hacen oídos sordos, pero la realidad les pega en la cara y cada vez es más difícil seguir mirando para el costado.

Por eso, espero que este pasaje de Javier Milei, que rescaté de su discurso, no sean solo palabras, sino que se traduzca en hechos. Y pronto. Argentina necesita urgentemente bajar los impuestos y aumentar la seguridad jurídica. Si no, no hay salida posible. Martín A. Litwak.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.