Vitivinícolas piden diálogo por la lucha antigranizo: los altos costos para proteger los cultivos

La polémica por la decisión provincial de ponerle fin a la lucha antigranizo ha sumado un nuevo capítulo. Luego de la salida de Omar Félix de la mesa de la mesa de negociación en la que se buscaba una alternativa para sostener el sistema de mitigación en el Sur provincial y el cruce de las autoridades provinciales, la Asociación Viñateros de Mendoza (AVM) salió a pedirle diálogo al Gobierno de Mendoza y que se revea la medida.

“Detrás de cada viñedo dañado quedan familias sin trabajo y ya estamos en un proceso de caída de pymes, de cierre de pequeñas empresas, de gente que se ha despedido. Estamos en una situación muy compleja”, dijo Eduardo Córdoba en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Además, en un comunicado emitido el viernes, la entidad criticó la decisión “de suspender la lucha antigranizo sin exponer los datos concretos de su funcionamiento y sin una consulta previa adecuada”.

En concreto, hace ya algunas semanas, el Gobierno encabezado por Alfredo Cornejo había decidido ponerle fin al sistema de mitigación de tormentas de granizo que se realizaba con aviones que disparaban bengalas de yoduro de plata para menguar su crecimiento.

El impacto económico del fin de la lucha antigranizo

En primer lugar, según el Gobierno, la decisión le ahorrará a Mendoza una inversión aproximada de $17.000 millones para la temporada 2024/25. La contracara es la desmantelación de Aemsa S.A., la empresa que brindaba el servicio y que dejó a 39 empleados -27 pilotos y 12 mecánicos- sin trabajo (los pilotos se encuentran en una negociación con las autoridades).

A eso se suma que el costo de la protección de las hectáreas cultivadas con malla antigranizo, por ejemplo, ahora será responsabilidad de los productores. De acuerdo a lo aportado a MDZ por Juan Ignacio Losada, gerente Industrial de Agrinet, empresa que fabrica redes de protección agrícola, el costo para una hectárea en espaldero ronda entre US$ 4.000 y US$ 4.500, materiales y colocación en finca incluidos. En cambio, para parrales o frutales el precio se eleva a US$ 15.000 y US$ 18.000 por hectárea.

“La diferencia es bastante y radica principalmente en que en el espaldero se utiliza su propia estructura para la instalación de la malla y lo que es parral y frutal se requiere una estructura aparte”, explicó Losada.

Sin embargo, más allá de los elevados costos que implicaría, sobre todo en pequeños productores, cubrir la totalidad de una finca, uno de los problemas que planteó el dirigente de AVM es que con los más de 15.000 productores que tiene la provincia, no alcanzarían los proveedores para satisfacer la demanda si se diera todo a la vez. “Es un mix que hay que lograr, pero se tiene que hacer a través de diálogo y consenso, creo que ese es el camino”, aseguró Córdoba.