Omar Félix se enojó con Alfredo Cornejo y se bajó de la mesa de la lucha antigranizo

Desde San Rafael dieron a conocer que el intendente Omar Félix ha decidido dejar la mesa de negociación en la que se buscaba una alternativa para sostener la lucha antigranizo en el sur provincial. “El Gobierno ha demostrado que mediante esta mesa no tiene como fin buscar soluciones sino trasladar responsabilidades. No nos vamos a prestar a ese juego perverso”, aseveró el jefe comunal dando por cerrada la discusión tras las declaraciones que hizo ayer el gobernador Alfredo Cornejo.

Para el intendente de San Rafael “la responsabilidad de la lucha antigranizo y de combatir las tormentas es del Gobierno Provincial" y sostuvo que la mesa de diálogo se conformó con "mala intención". “Entiendo todo esto como una maniobra para eludir responsabilidades futuras ante tormentas de granizo”, disparó Omar Félix. “Nos prestamos al diálogo, entendiéndolo como la única forma de buscar soluciones a los problemas. Nos encontramos con distintas posiciones y asumimos que el gobierno no va dar marcha atrás en su decisión", concluyó.

La iniciativa había surgido por intermedio del intendente de General Alvear, Alejandro Molero. Esta semana Molero se reunió con el gobernador y afirmó que estaban analizando costos para ver de qué forma se podía sostener la lucha antigranizo en el oasis sur. El detonante del conflicto fue la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de dejar de financiar el sistema de mitigación de granizo. En concreto, dispuso el despido de los 27 pilotos de la empresa estatal Aemsa y puso en duda la efectividad de todo el sistema.

El intendente de San Rafael dijo que no puede financiar la lucha antigranizo.

Ayer el gobernador habló sobre el tema y dejó claro que no van a dar marcha atrás con la decisión pero si están dispuestos a acompañar distintas alternativas para que municipios o productores se hagan cargo del costo de sostener la mitigación aérea.

"Queremos un subsidio no indirecto. Lo explico: un subsidio indirectos es financiar la lucha antigranizo sin pruebas concretas de que ha sido beneficioso, que ha bajado el granizo, que lo ha reducido, que lo ha dejado, que ha sido exitosísimo. No lo tenemos probado", manifestó y dijo que igual está abierto a colaborar con capital y recursos algún programa alternativo.

"Nosotros estamos dispuestos a no dejarlos solos, a pesar de que creemos que no está probado que sea efectiva. Si ellos quieren una transición para no eliminarla de un momento para otra y una transición para la próxima temporada, la otra y demás, estamos dispuestos a poner capital para mantenerlo un tiempo más, pero con pruebas efectivas. Creemos que lo efectivo para producir para mitigar es el seguro. Y así lo hace todo el mundo", manifestó ayer el gobernador.

Las declaraciones de Alfredo Cornejo retumbaron fuerte en San Rafael y Omar Félix entiende que dejan en claro que no llegarán a un punto de consenso. "A partir de una iniciativa del intendente de Alvear, nos sentamos a analizar qué posibilidades había de que los municipios se involucraran en la solución del tema, pero de ninguna forma se pueden hacer cargo de la lucha”, explicó.

“Desde lo económico, es imposible hacernos cargo de un costo sin afectar las demás tareas municipales que sí estamos obligados a prestarle a nuestros vecinos", finalizó Félix y remarcó que está convencido de que la lucha antigranizo si funciona.