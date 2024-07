Lucha antigranizo: Alfredo Cornejo cuestionó a quienes "se han comido la curva"

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este miércoles a la discusión generada en torno a la decisión de descontinuar con la lucha antigranizo a través de la siembra de yoduro de plata con aviones. En medio de las diferentes posturas existentes en relación a la temática -tanto a favor como en contra- Cornejo advirtió que "hay más de uno que se ha comido la curva con la lucha antigranizo".

Incluso, dirigentes de su propio espacio político han manifestado estar a favor de la siembra aérea que el Ejecutivo determinó dejar de implementar. Tal es el caso del diputado nacional y exgobernador Julio Cobos, quien el martes sostuvo que "cuando hay dudas respecto de algún sistema es conveniente recurrir a toda la evidencia científica posible, porque las decisiones apresuradas pueden resultar inconvenientes y hasta contrarias al fin que se persigue".

Si bien Cornejo evitó dar nombres, hizo mención a las críticas al señalar: "La verdad es que hay más de uno que se ha comido la curva con la lucha antigranizo porque hablan y hablan, pero la verdad es que nuestro objetivo es cuidar a la agricultura mendocina. No lo digo por él (Cobos) en particular porque no sé en qué contexto lo dijo. Independientemente de su opinión, muy válida y legítima, nosotros queremos a la agricultura y que no se pierdan los productores chicos, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años. Vean el número de los últimos 20 años. En el Sur y en el Este viene perdiendo el productor chico por múltiples razones, algunas culturales que no podemos atender y también por inclemencias del tiempo, por granizo".

"Requerimos explicarlo bien y necesitamos ayuda para una buena deliberación pública de cada cambio que queremos hacer. Si no, hay que sentarse en la silla y no hacer ningún cambio, como si acá estuviese todo bien. En este caso hay que cambiar porque los números lo indican. En los últimos 30 y pico de años ha crecido más -cambio climático mediante- la pérdida de los productores por heladas que por granizo. El granizo ha ido disminuyendo -poquito- y prácticamente es lo mismo en los últimos 30 y pico de años. En cambio, en helada viene aumentando. La forma de proteger al productor es con un seguro agrícola contra las inclemencias del tiempo, tanto la piedra como la helada, que afecta mucho más cantidad y a más gente", sostuvo el gobernador.

Y agregó: "Entonces, en síntesis, nosotros queremos proteger y queremos tener un subsidio directo con el agricultor, no un subsidio indirecto como es la lucha antigranizo. Si ustedes ven y siguen la crónica periodística de los últimos 20 años, en el Sur se ha dicho diez veces que el Norte no invierte. Y resulta que ahora estamos viendo que la lucha antigranizo ha invertido muchísimo en el Sur. Se invertía muchísima plata y ahora no se quiere que se la saque. Queremos un subsidio no indirecto. Lo explico: un subsidio indirectos es financiar la lucha antigranizo sin pruebas concretas de que ha sido beneficioso, que ha bajado el granizo, que lo ha reducido, que lo ha dejado, que ha sido exitosísimo. No lo tenemos probado. Lo que tenemos probado es que cae la misma cantidad de piedra en los últimos 30 años, casi la misma. Sin embargo, aumenta la helada. El seguro que queremos es un subsidio directo a la persona que le cae piedra o directo a la persona que le hiela. Un cheque que le da la provincia, como hace el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado de la agricultura, que la subsidia, pero la en forma directa".

El Gobierno dio por terminado el sistema de lucha antigranizo a través de la siembra de yoduro de plata con aviones.

Asimismo, se mostró molesto con las primeras reacciones a los proyectos del Ejecutivo planteados desde que asumió. "Queremos hacer todo con diálogo, pero queremos números, razones y una deliberación pública adecuada. Es muy llamativo. En estos seis meses me ha tocado mandar un montón de reformas y casi todas han tenido el rechazo de la mayoría de los dirigentes gremiales, empresarios, sindicales, de la oposición y después insultan. Y después resulta que salen aprobadas por amplias mayorías... El seguro y la política agrícola que proponemos de subsidio directo al productor es mucho más efectiva para cuidar la producción que lo que estábamos haciendo gastando unos 17.500.000.000 de pesos en la lucha antigranizo sin saber cuántos resultados tenemos. Creemos que se puede gastar lo mismo o menos y dando un subsidio directo", lanzó.

También deslizó que mantuvo un encuentro con el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, quien tiene intenciones de mantener el sistema de lucha aérea, al igual que su par de San Rafael, Omar Félix. "Por cuestiones políticas y puramente políticas, hay más de una persona que dice 'bueno, está bien. Sabemos que no podemos probar la efectividad. Pero mucha gente cree en esto'. Sí hay municipios que están dispuestos a trabajar en eso, como General Alvear y San Rafael, que nos lo han manifestado expresamente, no en público, pero sí en privado", dijo.

"Nosotros estamos dispuestos a no dejarlos solos, a pesar de que creemos que no está probado que sea efectiva. Si ellos quieren una transición para no eliminarla de un momento para otra y una transición para la próxima temporada, la otra y demás, estamos dispuestos a poner capital para mantenerlo un tiempo más, pero con pruebas efectivas. Creemos que lo efectivo para producir para mitigar es el seguro. Y así lo hace todo el mundo. Ya no se usan estas cosas en ningún en ninguna parte del mundo. Ni el sur de Europa, ni en los lugares de Estados Unidos donde se usaba hace 20 años atrás. No se usa lugares agrícolas que tienen situaciones como las nuestras", sumó.

Consultado acerca de la reciente iniciativa del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, de utilizar drones en el Valle de Uco, comentó a modo de queja: "Si uno se le ocurre un día y dice 'lo vamos a combatir con drones' y resulta que los drones solo están a 300 metros, las tormentas no se arman a 300 metros. Discúlpenme porque parezco yo el malo y termino desautorizando la Morillas ahora. Digo... ¿por qué no le ponemos el micrófono a la gente que hace técnica?".