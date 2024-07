El Gobierno se plantó ante los reclamos de APLA y confirmó el despido de los pilotos

Este viernes representantes del gobierno provincial y dirigentes del gremio de pilotos APLA se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza en una audiencia de conciliación. La misma había sido solicitada por el sindicato para que se revisara la forma en la que se había realizado el despido de los 27 pilotos de la lucha antigranizo.

La audiencia de conciliación se llevó adelante a las 9 de la mañana pero no tuvo el resultado que esperaban los trabajadores. Desde el Gobierno ratificaron que la decisión tomada por la empresa Aeronáutica Mendoza SA no tuvo ninguna irregularidad y que se cancelaron el total de las indemnizaciones legales de los pilotos despedidos. "En este sentido, al no existir motivo para continuar con dicho procedimiento conciliatorio, se solicitó por parte de la empresa a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo el cierre del procedimiento", expresaron desde el Ejecutivo.

En el acta consta que el representante de AEMSA, Gustavo Kasanowicz, siguiendo instrucciones de su mandante, solicitó que se proceda al archivo de las actuaciones "no existiendo ninguna posibilidad de conciliar".

Desde APLA cuestionaron puntualmente al abogado del Ministerio de Producción, Alberto Cichitti, y aseguraron que minimizó el reclamo de los productores agrícolas que no están de acuerdo con la decisión de dar de baja el sistema de mitigación aérea.

"¡Así son en el Gobierno de Mendoza, soberbios! Mandan dos abogados de los cuales, uno de ellos (Dr. Alberto Cichitti) del Ministerio de Producción se rió de los Productores y de la ciudadanía diciendo que son solo un puñado y que no les importaba el granizo y la pérdida de la cosecha ¡Vergonzoso!", manifestó el secretario del Interior de APLA, Nicolás Capella.

En el acta consta que "cuando se hizo mención a que a partir de septiembre del corriente año cuando caiga granizo los productores van a quedar desprotegidos, el mismo doctor Cichitti hizo mención a que no les importaba porque tan solo son un puñado de ellos, que nadie vendría a protestar porque la mayoría tenía malla antigranizo y que iban a vender los aviones".

El acta de la reunión.

Desde el Gobierno de Mendoza salieron a desmentir esa información a través de un comunicado en el que sostienen que Cichitti no participó formalmente del acto.

"El Ministerio de Producción desmiente absolutamente los dichos vertidos por el Secretario de APLA respecto de la audiencia celebrada en la Subsecretaría de Trabajo al mencionar que representantes del Ministerio de Producción habrían manifestado 'no importarle la situación de los productores ante una futura caída de granizo', o que 'se iban a vender los aviones'. Esos dichos no han sido manifestado por los representantes legales del Ministerio ya que no participaron formalmente del acto ni suscribieron el acta".

Productores del Este reclaman por la lucha antigranizo

La decisión del Ejecutivo ha generado malestar en agrupaciones de productores de la provincia. En el oasis Sur están llevando adelante una mesa de negociación junto al intendente de General Alvear para analizar posibilidades que permitan sostener la lucha antigranizo activa. Mientras tanto, en el Este han convocado a una movilización para el próximo martes 23 de julio.

Desde la Asociación Viñateros de Mendoza exigen que el gobierno abra el diálogo ante la intempestiva eliminación de la lucha antigranizo.

"Criticamos la medida de suspender la lucha antigranizo sin exponer los datos concretos de su funcionamiento y sin una consulta previa adecuada”, expresó Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación Viñateros de Mendoza.

Desde la institución aseguran que lo lógico hubiera sido que se realizaran reuniones y se brindaran explicaciones sobre el motivo de suspender la lucha antigranizo. "Nosotros, por nuestra cuenta, convocamos a los pilotos de los aviones y realizamos una reunión amplia en la que expusieron su posición y estadísticas, demostrando que el sistema de defensa con siembra de nubes disminuye significativamente los daños del granizo. Consideramos que este sistema tiene que continuar y criticamos que se haya decidido su eliminación de forma absolutamente inconsulta", declaró Córdoba.