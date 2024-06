Luego de una semana para el olvido, repuntaron los bonos, las acciones y el Riesgo País

Fue una semana de mucha incertidumbre y fuertes bajas en los mercados de acciones argentinas tanto en Wall Street como en Buenos Aires, por ello funcionó como una suerte de gran alivio la reacción de este viernes en los que se negociaron valores en alza en todas las variantes.

Incluso se registró una leve baja del Riesgo País de 10 unidades y se ubicó en 1.580 unidades.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires subió 1,57%, a 1.527.436 unidades, luego de derrumbarse un 9,37% en las anteriores tres sesiones de negocios. Las acciones del panel líder cotizaron en forma mixta, pero con algunos picos de suba importantes como en el caso de Longvie con un 14,3% y Grupo Santander con un 6,31%.

Por su parte, los ADR de empresas argentinas operaron con mayoría de alzas. En tanto, los bonos en dólares, que habían arrancado a la baja la jornada, empiezan concluyeron la jornada con subas o bajas marginales.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El costado negativo de la rueda fue la venta de divisas del Banco Central de la República Argentina que cedió US$ 27 milliones para cerrar la semana con compras por US$ 99 millones y por US$ 17.345 millones en los seis meses de gobierno.

Las reservas también cedieron pasando de US$ 29.416 millones de el jueves a US$ 29.297 millones del viernes.

Aún así, el dólar blue volvió a escalar 1,2% y cerró en $1265. Lo mismo sucedió con los financieros que cerraron en $1312 para el CCL (+1,2%) y para el MEP a 1282 (+0,8%).

El dólar mayorista cerró a $899 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 233,9 millones y en el Rofex de US$ 557 millones.