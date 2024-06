La historia del emprendedor que hizo de su problema de salud el secreto del éxito

Gabriel Busso nació con una trastorno de salud muy común, alergia a la proteína de la leche. Eso hizo que no pudiera consumir ningún producto lácteo, ni siquiera los deslactosados.

Pero su espíritu emprendedor le hizo entender que su problema podía convertirse en una oportunidad. La comercialización de productos a base de plantas, como leches de almendras, fue el siguiente paso. Así nacieron tres exitosas empresas: Vívet, Vívet Market y Plant. Entre las tres lograron una facturación de US$ 3,4 millones en 2023 y proyectan alcanzar los US$ 5 millones para 2024.

Busso es administrador de empresas recibido en la UADE, pero también un filántropo. Otro problema que arrastró desde joven, un trastorno en el habla que no le permitía expresarse correctamente, lo llevó a adentrarse en el mundo de la psicología y del comportamiento de la mente y del cerebro. Fue así, que trabajando duro para superar esa limitación, aprendió y se lanzó al mundo de la escritura.

Con su libro "Ser la mejor versión" busca explicar cómo, siguiendo algunos pasos, podemos empoderarnos exponencialmente en las distintas áreas de la vida. Tras el gran éxito de su primer libro con miles de ejemplares vendidos, está próximo a lanzar "El Arte de Dirigir", su segunda obra donde compartirá descubrimientos sobre la naturaleza del comportamiento humano y estrategias para tomar el control de nuestras vidas.

-¿Cómo fueron tus inicios?

-Comencé en 2016 cuando estaba terminando la carrera universitaria cuando descubrí la leche de almendras. Fue un descubrimiento impresionante porque de muy chico que sufro alergia a la proteína de la leche de vaca. Empecé a enfocarme en producir leche vegetal para que haya una alternativa a los lácteos en el mercado. En 2017 alquilé una pequeña fábrica y la empecé a armar con máquinas muy artesanales. Así se lanzó Vívet. que es la marca y la empresa inicial. Fabricábamos alimentos a base de plantas, empezando con la leche de castañas de cajú y después leche a base de maní.

-¿Fueron pioneros en la Argentina?

-En 2017 no existían todavía estos productos en el mercado. Hice mi tesis de la facultad sobre estudio del mercado de leche vegetales. algo que estaba muy desarrollado en Estados Unidos y en España. Y en un viaje que había hecho a Estados Unidos en ese año, vi las góndolas, analicé las marcas y entendí que la tendencia iba a ir para allá. Leche vegetal Vívet

-¿Cómo fue la aceptación en el mercado?

- Muy rápida. En 2017 justo estábamos con cambio de gobierno y los consejos de todo mis conocidos y familiares era que no emprendan un proyecto tan innovador, pero yo confiaba mucho en este proyecto y empecé a buscar una fórmula. Fue en casa, probando con la licuadora y compartiendo con la familia y con amigos descubrí este producto de muy buena calidad. La forma de posicionarlo fue ir con mi propio auto. Iba dietética por dietética en Lomas de Zamora, que es de donde yo era. Pero la verdad es que la aceptación fue inmediata. Mucha gente quería consumir leche vegetal pero no había una opción en el mercado, tenías que hacerla en tu casa y la verdad que es un proceso bastante largo para producir de manera casera. Alimentos a base de plantas. Vívet



- ¿Cómo nacieron tus otras empresas?

- Con Vívet nos consolidamos como marca de productos plant base y para fin de año ya habíamos formado una logística y un canal de venta bastante sólido por la necesidad de entregar los productos de manera rápida. Eso permitió que se nos acerquen otras marcas del mismo rubro marcas de productos saludables y que no consulten si podíamos llevar también sus productos a toda nuestra cadena. Ahí nos formamos como distribuidora y nació Vívet Market

En ese momento descubrimos otra problemática. Faltaba infraestructura tecnológica en el mercado para tomar los pedidos. Con mi hermano. que es ingeniero industrial, hicimos entonces el desarrollo de una plataforma online. Empezamos a invertir mucho en tecnología para hacer más eficientes todos los procesos y poder armar un módulo tecnológico de logística, de armado de pedidos y de administración del almacén. Eso nos permitió empezar a sumar a más productores y más fabricantes. Hoy contamos con casi 200 productores y más de 1600 productos.

Hasta ese momento hacíamos todo b2b (distribución mayorista), pero desde ese momento comenzamos a comercializar de forma directa a consumidores. Fue en la pandemia cuando, obviamente, explotó toda la venta online y muhco más todo lo que es venta de productos saludables. Para ese año hicimos un rebranding y dejamos de llamarnos Vívet Market y nació la nueva marca que se llama Plant, que esta plataforma online de productos plan base.

También mudamos toda la empresa a un centro de distribución en Ezeiza en una planta de 3,000 m2.

Hoy comercializamos a todo el país, tanto con Vívet como con todos los productos de Plant y Plan business que es la unidad de negocio b2b. Vendemos leche vegetales, un queso rallado, cremas de cajú, una línea de hamburguesas simil carn a base de proteína arvejas y castañas como un snack saludable, entre muchos otros productos. Hoy estamos comercializando y produciendo un alrededor de 100,000 unidades al mes de propductos Vivet.

-¿Qué querés expresar con tus libros?

- Escribí dos libros. Antes de decidirme a emprender empecé a estudiar mucho el comportamiento humano y cómo es que funciona el cerebro. Me volví un apasionado sobre el tema porque quería superar un bloqueo en el habla que sufrí mucho de chico porque no me permitía expresarme en público de forma fluida. Muchos de mis conocimientos ayudaban a otras personas. Mi primer libro lo escribí para la gente que esté interesada en el tema pueda aprenderlos. La verdad que tuvo un impacto muy por arriba de lo esperaba, con miles de ejemplares vendidos. Ahora terminé de publicar el segundo que se llama "El arte de dirigir". Lo realicé con toda la experiencia que tuve en estos casi 8 años liderando una empresa en Argentina. Está enfocado en cómo liderar y dirigir nuestra propia vida para estar aptos y capaces de dirigir un equipo.