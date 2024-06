En medio del debate en el Senado, AmCham rechazó los cambios mineros a la Ley Bases

En lo que se espera sea una jornada maratónica y con los números justos para el quorum, el Senado de la Nación inició este miércoles el debate en el recinto de la Ley de Bases y el paquete fiscal, ambos mega proyectos promovidos por el presidente Javier Milei. En este marco, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una carta al Poder Legislativo expresando su contundente rechazo a los cambios mineros promovidos en la nueva ley ómnibus.

Específicamente, se trata de la modificación del artículo 22 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, referido al tope de las regalías percibidas por las provincias mineras adheridas al régimen de la ley correspondiente.

En el descargo detallaron que "en los últimos 10 años, muchos proyectos que estaban en condiciones de ejecutarse quedaron paralizados por el declive económico del país, los cuales hubieran inyectado US$ 8.000 millones en exportaciones anuales. Si el contexto económico y regulatorio de Argentina fuera favorable, el sector pasaría de exportar US$ 4.000 millones a US$ 12.000 millones".

Para AmCham, es fundamental "garantizar la seguridad jurídica necesaria para el arribo de inversiones".

"Las propias características de la actividad, que involucra procesos de exploración, construcción y explotación que implican enorme magnitud de recursos, y extendidos en el tiempo, hacen que los riesgos inherentes a las inversiones en minería sean todavía mayores que en otras industrias. Por ello, resulta esencial garantizar el cumplimiento y estabilidad de la normativa vigente, especialmente en temas fiscales, para permitir que las inversiones se realicen en un marco de previsibilidad, independientemente de los vaivenes de la coyuntura económica, política y sectorial. Para aprovechar este potencial de generación de empleo de calidad y divisas de esta actividad, en línea con otros países de la región, es imperativo llevar adelante políticas que aseguren el inicio de nuevos proyectos y fomenten la exploración de nuevos yacimientos", agregaron exponiendo los argumentos de su rechazo.

Para AmCham, la modificación del artículo 22 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, mediante la cual se eleva el tope de regalías que pueden percibir las provincias adheridas al régimen de un 3% a un 5% del valor "boca mina" del mineral extraído, implica el cambio de condiciones en los modelos de negocios de nuestras compañías.

"Esta modificación va en contra de los objetivos del Régimen de Promoción de Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en el proyecto de Ley Bases. Además, y es otro factor relevante que constituye a un sensible aumento en la presión tributaria sobre la actividad (actualmente una de las altas de toda la región) deteriorando aún más la competitividad y sumándose a otros elementos negativos como la falta de infraestructura apropiada, costos de logística, normas burocráticas, etc", indicaron.

Por las razones antes expuestas, desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina solicitaron que se revise la decisión del aumento en el tope de regalías vigente, "garantizando la seguridad jurídica necesaria para el arribo de inversiones y evitando obstaculizar el futuro funcionamiento del RIGI como herramienta para fomentar el desarrollo de la actividad".

La carta completa de Amcham contra la Ley Bases