Bajó el dólar en Chile: cómo impacta en los tours de compras de los argentinos

Aunque el invierno y el último cierre intempestivo del paso Cristo Redentor las desalientan un poco, las procesiones de compras de Mendoza a Chile no cesan. De hecho, los segmentos medios y altos viajan de manera relativamente habitual y entre los mendocinos se pasan datos acerca de los lugares donde se compra más barato. En estas épocas, los tours de compras paran en Los Andes o en Santiago para aprovechar los outlets mientras que cada vez más personas cambian los tradicionales shoppings por negocios que están en las afueras o dentro de las llamadas ferias persas.

Otro fenómeno que se da con relación a la fiebre de compras es que muchos se pasan datos de precios que no son exactos. Mientras algunos exageran lo barato que consiguieron algo, otros no hacen bien los cálculos o bien los realizan en función de la moneda con la que se manejan. En estos días, la baja del dólar en el país vecino ha implicado que las compras calculadas en esa moneda no sean tan convenientes como en el verano cuando el dólar había subido en Chile. Mientras en enero, el billete norteamericano había pasado de 970 a 990 pesos chilenos, ahora ronda los $920 con picos de $930 en mayo y caídas que llegaron a los $900.

Pese a esta variación, el economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, explicó que el valor del dólar todavía es conveniente para los mendocinos que hacen compras en Chile. Por un lado, este precio es alto en relación con los valores históricos del dólar en Chile que ha rondado los $700. “Es mínima la diferencia de lo que se puede llegar a perder por la baja actual del dólar”, explicó el economista. Sin embargo, sí hay una aclaración importante: el que sí se disparó es el dólar en Argentina. Por este motivo, no es lo mismo ir a comprar con dólares que ya se tenían que salir a comprar esta moneda que hoy en el mercado paralelo es de unos $1.280.

Cálculos

Por otra parte, si no se tienen dólares, el peso chileno también ha aumentado en Mendoza debido a la demanda existente. En la actualidad, hoy el chileno está en unos $1.300. Otra opción es pagar con tarjeta y pagar el dólar turista que hoy ronda los $1.470. “Hay que analizar muy bien cuánto van a salir las cosas si uno tiene que ir a comprar los dólares o el peso chileno”, observó Vargas. Agregó, no obstante, que pese a la suba del dólar en Chile, los precios todavía son convenientes en la mayoría de los productos que los mendocinos consumen y que van desde televisores o celulares hasta indumentaria y, sobre todo, zapatillas.

Los outlets en Chile son los más visitados por los mendocinos

Hay que tener en cuenta que las diferencias de precios –se pague con lo que se pague- suele ser de la mitad si se lo compara con Argentina. Aunque en el país la inflación se ha morigerado, los comerciantes y fabricantes locales no tienen posibilidad de competir con el comercio chileno debido, entre otras cosas, al encarecimiento en dólares que ha tenido el país. A menos que uno tome unas vacaciones y aproveche para comprar, es importante sumar los costos del viaje entre los que no es menor la espera en la aduana o, en invierno, el riesgo de quedarse varado por el cierre del paso.

Así, es casi imposible ir y volver en un día, con excepción de los tours de compras específicos que viajan durante la noche para comprar en el día. En un cálculo grueso, si se tiene en cuenta el pago en nafta y una noche de alojamiento, hay que sumar a las compras al menos $500.000 pesos extra. Para que el paseo valga la pena y ahorrar todavía más, muchos viajan en micro o comparten la nafta entre al menos dos familias. Además, juntan varios artículos que quieren o necesitan para traer lo más posible, siempre que no sobrepasen los US$300 que se pueden comprar de manera libre entre países.