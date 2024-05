La semana económica de Javier Milei tras la disparada del dólar blue y el Riesgo País

El presidente Javier Milei comienza una nueva semana, pero le será difícil dejar atrás los números en rojo que lo azotaron los últimos días. En tanto, continúa postergando aumentos y flexibilizando diferentes operaciones con el objetivo de mejorar las perspectivas y contener la inflación en niveles de un dígito.

Como antesala, el Gobierno debió enfrentar días turbulentos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó la tasa de interés, el dólar blue trepó rápidamente, los bonos soberanos y las acciones argentinas cayeron en su cotización y el riesgo país se disparó. Se dió una combinación de factores que alerta al argentino de a pie, y que de no contenerse a tiempo, puede ser un fuerte dolor de cabeza para Milei.

La expectativa esta puesta en lo que pueda pasar esta semana tanto a nivel político como económico. Y en cómo estas variables pueden impactar en los mercados.

El dólar blue se disparó la semana pasada.

Profunda caída de la actividad económica

La recesión continúa calando hondo y las empresas atraviesan momentos complejos. El Estimador mensual de actividad económica (EMAE), medido por el Indec, reflejó una caída en marzo un 8,4% interanual y 1,4% mensual.

De esta manera, se registró una baja por quinto mes consecutivo y por decima vez en el los últimos 12 meses. Además, acumula una caída de la actividad económica del 5,3% en el primer trimestre del año.

Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron Construcción con una estrepitosa baja del 29,9% e Industria manufacturera con un 19,6%. Junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones que descendió un 16,7% interanual aportaron 6,6 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.

Bolsillos flacos

Pese a que la inflación está en descenso, el poder adquisitivo no logra repuntar y cada vez se destina mayor parte del salario a pagar las tarifas de servicios públicos. El informe que realiza mensualmente el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet, arrojó que en mayo un hogar promedio del AMBA gastó más de $118.000 en luz, gas, agua y transporte

Este costo significa una suba del 15,6% respecto al gasto de $102.779 de abril. El aumento de la canasta, que incluye la cobertura de las necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, "se explica, principalmente, por mayores consumos de gas natural y energía eléctrica conforme se acerca el pico estacional de invierno", precisó el reporte.

El costo de la canasta total se incrementó 295% respecto de diciembre de 2023 a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero), agua y gas natural (abril).

Medidas Milei

El Gobierno decidió frenar la suba de tarifas de gas prevista para mayo de 2024, según la Resolución 224/2024 emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La medida responde a una instrucción del ministerio de Economía, quien, mediante una comunicación a la Secretaría de Energía, argumentó que la postergación es necesaria para consolidar el proceso de inflación a la baja.

El Gobierno postergó la suba de la tarifa de gas.

El ENARGAS notificó a las empresas prestadoras del servicio público de transporte y distribución de gas que no se procederá con la actualización tarifaria prevista, manteniendo los valores vigentes desde el 3 de abril de 2024.

Además, se instruyó a mantener el valor incluido en los cuadros tarifarios para las localidades abastecidas por gas propano indiluido por redes.

Por otra parte, a través de la Comunicación A8027, el Banco Central decidió eliminar restricciones para la apertura de cajas de ahorro en dólares. Los bancos ya no deberán evaluar si el usuario posee o no ingresos o activos en moneda extranjera, tampoco si son o no beneficiarios de algún plan social o asignación familiar. Además la apertura de la cuenta "no podrá estar condicionada a la adquisición de ningún otro producto y/o servicio financiero ni integrar ningún paquete multiproducto".

La resolución señala que a solicitud de las entidades, podrán captar depósitos tanto en dólares estadounidenses, como en euros, yuanes renminbi y otras monedas.

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar blue: ¿puede seguir subiendo?

Respecto a la cotización del dólar blue y si puede seguir escalando, los economistas difieren respecto a lo que pueda pasar. Schclarek Curutchet alertó sobre el impacto de las cuestiones políticas en el mercado: "El principal problema es que está habiendo dudas sobre el programa macroeconómico del Gobierno, sobre su sostenibilidad. Hay muchas dudas también respecto del atraso cambiario y si tiene que haber una mayor depreciación del dólar".

Y añadió: "La suba del blue responde a la baja de la tasa de interés, pero también al tema inflacionario, que para mí, el Gobierno no lo tiene tan controlado como como dice tenerlo. Estos días, estamos viendo que los alimentos han subido bastante. También está la pelea con España, que no da tranquilidad. También hay las dudas sobre la renovación del swap con China, que si no llega a pasar sería terrible".

En este orden, vio como la mejor ancla posible, que el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés, si en lo pronto, la situación no se normaliza y tiende a transformarse en una corrida cambiaria.

Como contracara, Castiglione expresó: "Lo único que a mí me preocuparía es que esto siga todos los días subiendo, porque ahí, el ciudadano común empieza a preocuparse. Sin embargo, para que la suba persista tiene que haber un factor que lo explique y hoy no lo veo. No lo veo ni monetariamente ni fiscalmente. Los datos de inflación nos están dando más abajo de 5%, que es un dato súper positivo en la medida que eso empieza a hacerse carne, digamos se relativiza la dinámica de atraso cambiario". Mercados en alerta.

Y añadió: "Ahora que en el corto plazo puede ocurrir -en referencia a la compra de dólares-, pero no hay piso suficiente para justificar una corrida grande. De hecho se está achicando la cantidad de pesos. Puede haber un acomodamiento en el proceso de mutación de los de los bancos de tener plata en el Banco Central a colocarla en bonos del Tesoro. En esa transición los bancos han bajado mucho la tasa".

Por el momento, no se espera que los bancos cedan ni se ve un ancla que el gobierno de Javier Milei vaya a tirar para contener la cotización del dólar blue. Resta esperar que "actúe la mano invisible del mercado". Mientras tanto, los bonos soberanos sufren este jueves una nueva caída que provocó la escalada del riesgo país hasta 1.429 puntos básicos. El valor más alto desde principios de abril.

Los desafíos que se vienen

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer dos informes clave: el primero, sobre la Industria de maquinaria agrícola durante el primer trimestre de 2024; y el segundo, sore la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades con corte de abril de 2024.

Estos índices permitirán tener una foto de la situación en que se encuentra el país tanto a nivel de capital y actividad económica del sector agro como el nivel de empleo público y privado.