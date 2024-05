Tasa de interés, bancos y la jugada de Javier Milei: cuánto más puede subir el dólar blue

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó la tasa de interés, el dólar blue continúa al alza, los bonos soberanos y las acciones argentinas cayeron en su cotización y el riesgo país se disparó. Se está dando una combinación de factores que alerta al argentino de a pie, y que de no contenerse a tiempo, puede ser un fuerte dolor de cabeza para Javier Milei.

Lo esperable cuando se esta bajando la inflación es que la tasa de interés suba para que la gente ahorre y no gaste ese dinero en consumo. El consumo implicaría aceleración de precios. Sin embargo, el Ejecutivo debe desenredar una situación más compleja; y por ello, recurrió a la estrategia opuesta.

El Gobierno quiere sanear las cuentas del Banco Central para salir del cepo. Si bien se dejó de emitir dinero, la bola de las Leliqs generada -intereses sobre intereses otorgados a los bancos para que depositen mayor cantidad de encajes- llevó a que, previamente, se emitieran gran cantidad de pesos argentinos, que ahora necesitan ser reabsorvidos para evitar inflación y que ante un eventual levantamiento del cepo la gente no corra a comprar dólares con ese exceso de plata circulante.

El Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

En este sentido, la economista y directora de C&T consultores, María Castiglione, explicó: "Aunque no generes nuevo flujo y hayas sacado algunos de esos pesos, si todavía tenés muchos pasivos y subís la tasa de interés, el ritmo en el que siguen aumentando -las Leliqs a desarmarse- es muy alto. Todavía falta y en un contexto de baja inflación, si vos querés abrirte, todavía tenés un montón de pesos que son un potencial riesgo. Entonces, esa combinación de cosas hizo que el Banco Central fuera bajando la tasa de interés en la medida que la inflación fue bajando, en la medida que la gente cree que la inflación va a seguir bajando, en la medida que se estabiliza la demanda de pesos, y en la medida en que quieren apurar el balance para abrir el cepo".

Como efecto dominó, al bajarse la tasa de interés, los argentinos se volcaron a otros activos que se vuelven más rentables, uno de ellos es el dólar blue, que además, estaba planchado. Por la ley de oferta-demanda, la cotización subió y sigue subiendo. El hasta cuándo es la gran incógnita.

¿Qué pasa con los bancos?

Durante el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Economía, Luis Caputo, les sugirió a los bancos que dejen de tomar como referencia la tasa de interés de política monetaria para su estrategia comercial y miren la tasa de las LECAPS, las nuevas letras del Tesoro Nacional.

La letra chica de este pedido es que el argentino de a pie deje de inclinarse por el dólar y vuelva a ahorrar en plazos fijos. Así, se encontraría un punto de equilibrio y no se dispararía ninguna variable. El Gobierno le dice a los bancos que la tasa de interés que fija el BCRA es de referencia, pero la tasa se fija por oferta y demanda, con lo cual les sugiere que paguen una tasa en función de su propia demanda y oferta. Los libera para operar como quieran.

Ahora bien, según pudo saber MDZ, hay poco pedido de préstamos y los bancos están desesperados porque tienen plata y no tienen en donde ponerla a trabajar para generar intereses. ¿Para qué van a subir la tasa de interés de los depósitos e incentivar a que la gente le de sus ahorros?

La política del Gobierno es seguir bajando la tasa de interés en la medida de los posible y continuar desarmando las Leliqs para lograr el equilibrio fiscal de las cuentas del BCRA. Por lo que, Caputo tiene un limitado campo de acción. El ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: Archivo/MDZ

"El problema con los bancos es que ellos para pagar las tasas de interés más altas en los plazos fijos, ellos a su vez necesitan tener más tasa ya sea de los pases pasivos o de las letras del Tesoro que compre. Entonces, es un poco difícil decirle a los bancos que suban cuando al mismo tiempo le están bajando la tasa de donde los bancos obtienen los ingresos. Es exigirle o pedirle que paguen más caja", analizó en diálogo con MDZ, Alfredo Schclarek Curutchet, economista especializado en macroeconomía y economía monetaria

Dólar blue: ¿puede seguir subiendo?

Respecto a la cotización del dólar blue y si puede seguir escalando, los economistas difieren respecto a lo que pueda pasar. Schclarek Curutchet alertó sobre el impacto de las cuestiones políticas en el mercado: "El principal problema es que está habiendo dudas sobre el programa macroeconómico del Gobierno, sobre su sostenibilidad. Hay muchas dudas también respecto del atraso cambiario y si tiene que haber una mayor depreciación del dólar".

Y añadió: "La suba del blue responde a la baja de la tasa de interés, pero también al tema inflacionario, que para mí, el Gobierno no lo tiene tan controlado como como dice tenerlo. Estos días, estamos viendo que los alimentos han subido bastante. También está la pelea con España, que no da tranquilidad. También hay las dudas sobre la renovación del swap con China, que si no llega a pasar sería terrible".

En este orden, vio como la mejor ancla posible, que el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés, si entre este jueves y mañana viernes, la situación no se normaliza y tiende a transformarse en una corrida cambiaria. El dólar blue sigue en alza. Foto: Archivo/MDZ

Como contracara, Castiglione expresó: "Lo único que a mí me preocuparía es que esto siga todos los días subiendo, porque ahí, el ciudadano común empieza a preocuparse. Sin embargo, para que la suba persista tiene que haber un factor que lo explique y hoy no lo veo. No lo veo ni monetariamente ni fiscalmente. Los datos de inflación nos están dando más abajo de 5%, que es un dato súper positivo en la medida que eso empieza a hacerse carne, digamos se relativiza la dinámica de atraso cambiario".

Y añadió: "Ahora que en el corto plazo puede ocurrir -en referencia a la compra de dólares-, pero no hay piso suficiente para justificar una corrida grande. De hecho se está achicando la cantidad de pesos. Puede haber un acomodamiento en el proceso de mutación de los de los bancos de tener plata en el Banco Central a colocarla en bonos del Tesoro. En esa transición los bancos han bajado mucho la tasa".

Por el momento, no se espera que los bancos cedan ni se ve un ancla que el gobierno de Javier Milei vaya a tirar para contener la cotización del dólar blue. Resta esperar que "actúe la mano invisible del mercado". Mientras tanto, los bonos soberanos sufren este jueves una nueva caída que provocó la escalada del riesgo país hasta 1.429 puntos básicos. El valor más alto desde principios de abril.