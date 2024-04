El peso de los servicios y la salud en el salario real

Los ingresos promedio de los dependientes privados continúan debajo de la pobreza, como siempre afirmo, los 6 millones de dependientes privados son pobres. En febrero y marzo, los sueldos siguieron a la baja. Como solemos decir “los sueldos van por la

escalera y los precios por un ascensor”. El primer trimestre de este 2024, la caída acumulada del salario, en comparación a la inflación de dicho período fue del 25%.

El salario promedio, está posicionado en aproximadamente $640.000. Tengamos en cuenta que, los salarios privados son fijados por los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) de cada actividad mediante las respectivas escalas de salario. Si bien, hay CCT que fijan básicos de convenio de $950.000, el promedio general no supera los 650 mil pesos mensuales. Por eso, siempre afirmó que la actividad privada de los asalariados en nuestro país, lo que antes llamábamos clase media, hoy son pobres con trabajo estable.

No solo no llegan a fin de mes, lo peor, en los últimos dos meses, los servicios públicos, como ser tarifas de luz, gas, agua y por supuesto, la salud, nuestra prepaga y/o obra social ha pulverizado los salarios, siendo no solo imposible pagarla, sino en algunos casos, dándole de baja a la salud privada.

La medicina prepaga y/o obra social están siendo imposibles de pagar en algunos casos, por lo que hay gente que se da de baja a la salud privada.

Foto: Freepick.

En Argentina hay 6 millones de personas que se atiende por una prepaga, casi 5 millones afiliada mediante la derivación de aportes y 1 millones de socios directos. Se dice que casi el 10%, se dio de baja este año por no poder pagarla. El aumento de los últimos 60 días fue de 150% o más. Aquel que pagaba $75.000 con un familiar a cargo, este último mes paso a pagar $210.000. si bien, hay una resistencia a cambiar el sistema de salud privado por el público, la realidad que ya no se fácil afrontar una prepaga.

Los servicios como la luz y gas aumentaron entre un 140% y 159% los últimos meses. El servicio de agua se incrementó un 209%, los colegios privados un 15% y las expensas un 90% los últimos 60 días. Los 2 millones de inquilinos de la CABA, sufrieron y sufrirán un incremento del 197% del semestre de aumento en sus alquileres.

Como podemos analizar, los últimos meses la clase media ha sufrido aumentos que aplastaron los ingresos y tuvieron un peso colosal insoportable para cualquiera trabajador. Pero si analizamos los salarios privados, ningún básico de convenio, sea cual fuere la actividad, ni por asomo, empardó estos aumentos. Todos los aumentos de salarios están muy por debajo de los incrementos que venimos sufriendo y vendrán por delante.

La solución no es tan compleja, revisar los CCT, las escalas de salarios, actualizar las leyes y el mercado laboral y quitar de la cabeza de quienes producimos el peso de los tributos que tanto atrasan el desarrollo productivo. De esta forma, en un corto plazo, las tarifas y los servicios dejaran de ser un peso en los ingresos de los dependientes privados.

Juan Pablo Chiesa.

*Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

