Todas las empresas de energía aceptaron el bono por la deuda de Cammesa: así lo celebró Luis Caputo

Todas las generadoras de electricidad y productoras de gas aceptaron el bono que les ofreció el ministerio de Economía por la deuda por compra de energía entre diciembre y enero de la distribuidora Cammesa por alrededor de $600.000 millones.

De esta manera aceptaron cobrar sus compromisos con un bono en dólares a 2038, con una quita implícita del 50%. En las últimas horas aceptaron las últimas empresas que faltaban. Se trata de Central Puerto y Pampa Energía, las dos generadoras de electricidad más grandes del país. Se sumaron de esta forma a AES Argentina, la compañía que comanda Martín Genesio, uno de los empresarios que más se había quejado de la propuesta de Luis Caputo.

Aceptaron también la italiana Enel, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE), Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen,YPF, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), Capex y su subsidiaria Sociedad Hychico S.A., según se informó a la CNV (Comisión Nacional de Valores).

Luis Caputo. Foto: IAEF

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X la decisión de las empresas. Resaltó "la buena predisposición de los empresarios del sector que, entendiendo la situación heredada, adhirieron a la propuesta. El sector energético, que ya mostró un superávit comercial de 2400 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, tiene un enorme potencial en nuestro país, con un superávit proyectado de 25 mil millones de dólares para el 2030", escribió.

La Secretaría de Energía había informado que el stock de deuda era de $1,74 billones contando públicos y privados, cerca de US$ 2.000 millones. El secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló en su momento que "la deuda de Cammesa no es algo que inventó este Gobierno. Lamentablemente, era una práctica común en los últimos años. En 2020, por ejemplo, fue de US$ 1.000 millones".