La contundente definición de Diana Mondino sobre las retenciones al campo

La ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino, visitó la ExpoAgro 2024 junto a un grupo de embajadores. Su ingreso a la megamuestra fue cerca de las 10 de la mañana y comenzó con un recorrido por el pabellón de Bioeconomía junto al secretario Fernando Villela. En este marco, habló con la prensa y se refirió a los derechos de exportación que debe pagar el campo con una particular frase. Además, dio más definiciones sobre cuándo se podrán eliminar.

"Las retenciones son una desgracia en Argentina, y ojalá pueda hacerse una rebaja abrupta, no solo gradual. Pero para eso tenemos que lograr un equilibrio fiscal indispensable. Entonces, esa es una desgracia que esperamos poder eliminar muy pronto", sostuvo la canciller.

La funcionaria explicó que "los 16 mil millones de dólares que se perdieron por el juicio de YPF equivalen, a precios de hoy, a las retenciones de 4 cosechas enteras", y "por eso todavía no las bajamos, porque se necesitan para pagar disparates". De esta manera, embistió contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la gestión de Axel Kicillof, quien fue su ministro de Economía encargado de llevar adelante la estatización de la petrolera.

Mondino estuvo junto a Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía. Foto: NA.

Sobre la iniciativa de Milei en la ley ómnibus de subir las retenciones de todos los productos que se exporten, Mondino aclaró: "Siempre estuvieron altísimas y se habían bajado (por el Gobierno anterior para las economías regionales) en los últimos dos meses por las elecciones. En realidad, no es que se subían, sino que volvían a un importe menor del que históricamente tuvieron", argumentó.

Forma parte de la comitiva que acompaña a la canciller el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, quien enfatizó en las medidas del Gobierno para promover la libertad de mercado: "Se quitaron los cupos a la exportación en varios rubros y fue el mejor enero en exportaciones de carne vacuna de los últimos 51 años".

"Todas las desregulaciones y el achicamiento de la brecha (cambiaria) ya tienen respuestas claras. Eso tiene que ver con estas señales que ya se están dando. Nosotros no tenemos problema de demanda, sino de oferta, y hay que construirla. Y el servicio que dirige Diana tiene que ayudar en la apertura de mercados y traer a los embajadores está en línea con esto", agregó.

A lo que Mondino completó: "Pensemos que la Argentina tenía prohibiciones para exportar trigo y maíz arriba de determinada cantidad, la carne ni hablar, y pensando que no se puede exportar solo puede producirse para un mercado de 47 millones de argentinos, cuando en realidad puede producirse para 8.000 millones".

La canciller, Diana Mondino, en Expoagro 2024, en San Nicolas. Foto: NA.

Guiño al campo

La canciller sostuvo que la siembra directa es Argentina y que de eso "no hay discusión". "Los nombres que a lo largo de los años se han utilizado, sector primario, secundario y terciario, han hecho creer que en realidad el agro no importa. Y en realidad es todo lo contrario, creo que sin él no podemos vivir", subrayó.

La funcionaria también remarcó que el sector es el motor del mundo: "Los 8 mil millones de habitantes que viven en el planeta necesitan todo lo que aquí y en cada uno de esos países trabajamos".