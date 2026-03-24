La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa láctea.

Tras casi 100 años en manos de Mastellone Hermanos, Grupo Arcor (líder en alimentos de Latinoamérica) y Danone (empresa líder global en el mercado de lácteos) adquirieron el 100% de la empresa láctea La Serenísima.

Ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.

Mediante un joint venture, Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

En el comunicado oficial, también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar leches, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres, entre otros.,

“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.