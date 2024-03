Javier Milei en ExpoAgro: "Este mes la inflación va a estar en 15%"

El presidente Javier Milei ya llegó a San Nicolás para dar el presente en una nueva edición de la ExpoAgro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más grande de la región. Durante su exposición frente a no más de 150 empresarios, el presidente anticipó que la inflación de febrero será alrededor del 15%, sobre la reducción del gasto público, que quiere levantar el cepo cuanto antes y que la ley ómnibus dejó "algo hermoso".

La muestra cuenta con 600 expositores y este año se sumaron 130 empresas más. La presencia de Milei en la exposición busca resaltar la importancia que el Gobierno le da al campo pero también ayuda a mejorar su imagen frente al mercado y a los inversores sobre la dirección que tomará su política económica.

Además del jefe de Estado, en la ExpoAgro se encuentran la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, la diputada nacional Romina Diez, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Por la ExpoAgro ya pasaron Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, pero no se cruzarán con el presidente. Cabe estacar que esta visita es la primera que hace Milei luego de proponer el "Pacto del 25 de Mayo" en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y previa a la reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores que quieran acordar las condiciones que propone el contrato social, que se firmará en Córdoba.

Mirá el video: Milei en la ExpoAgro

Qué dijo durante la exposición

Durante su charla, Milei hizo un recorrido por sus 90 días de gestión y resaltó los logros económicos y el recorte de gastos: “Echamos a 50.000 empleados públicos y cortamos de cuajo la obra pública y empezamos el saneamiento del Banco Central, que recibimos con US$ 11 mil millones de reservas netas y hoy hemos comprado 9000 millones”, explicó, según publicó el Diario Clarín.

Además, dijo que ahora tenemos "nueve mil millones de dólares más, lo que ven es que el sistema es más sano". "A consecuencia de este conjunto de medidas, se traslada a la inflación. Cuando en diciembre dio 25% fue un éxito, porque la verdad que los precios se retrajeron a la segunda semana. Este mes parece que la inflación va a estar en 15%”, afirmó, dando una de las noticias más fuertes de este martes.

Además, el jefe de Estado resaltó el superávit primario en enero y afirma que el Gobierno aplicó una “política súper dura”. Además, afirma que el FMI elogió su proyecto de Gobierno y el BCRA tiene más dólares.

“La consecuencia de estas medidas es una fuerte baja de la inflación. Si daba 30% en diciembre ya era un numerazo y dio 25%. Y en enero dio 20% y en febrero, pese a la suba de las prepagas y tarifas, estará en torno al 15%. El proceso de desinflación es fuerte”, expresó el presidente. “Sigue el ajuste fiscal, esto es licuadora y motosierra”, añadió Milei al hablar de la caída del gasto público.

Milei también resaltó que “después de mucho tiempo cae el riesgo país, la brecha ha desaparecido por completo” y afirmó que “el proceso de estabilización funciona muy fuerte”. Y agregó: "La idea es levantar el cepo lo antes posible".

En el medio de la exposición, se cortó la luz en el auditorio y Milei bromeó diciendo que le había puesto “demasiada energía, demasiada fuerza al ajuste”.

Sobre la Ley Bases

El presidente tampoco dejó pasar el momento para hablar de la Ley Bases, y su caída en el Congreso, durante su tratamiento en lo particular: “Siempre votaba en general y cuando se votaba en particular me levantaba, porque yo no me prestaba al robo de la política de negociar en particular, que es donde negocian el choreo”, expresó con respecto a cómo se manejaba cuando era diputado.

Milei también dijo que la ley ómnibus dejó en evidencia “todas las cajas negras de donde roban violentamente”, e hizo referencia a los fondos fiduciarios.

Recalcó que eso ocurrió porque la Argentina está presenciando las medidas de un Gobierno liberal, porque “en todos los pseudos progres que tuvimos nunca pasó nada”. “Y eso que tenemos denunciadores seriales, abanderados de la República, los mismos que guardan silencio frente al exgobernador (Gerardo Morales) que metió presos a dos twitteros por decir que es cornudo. Esos dejaron hiperinflaciones, dejaron el país al borde de la quiebra, se aliaron con el kirchnerismo y encima tienen el tupé de venir a hablar y decir cómo hacer las cosas”, disparó.

Francos y un anuncio

Por otra parte, antes de la presencia de Milei en la ExpoAgro, el ministro del Interior Francos confirma que el Gobierno presentará un nuevo proyecto para la restitución del Impuesto a las Ganancias.

“Es un pedido de los gobernadores, que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales. En ese sentido, nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia del impuesto a los ingresos”, aseguró el funcionario.

En septiembre del año pasado se había eliminado la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes. La ley, sancionada por el Congreso, subía el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles.

Asimismo, Francos hizo referencia a una de las polémicas que arrojó el discurso del presidente Milei, en el Congreso de la Nación, al manifestar la importancia de la aprobación de la Ley Bases.