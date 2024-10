De quién y de qué depende que Argentina salga del cepo al dólar, según Javier Milei

El presidente Javier Milei se refirió a la eventual salida del cepo al dólar, al repetir que no sabe cuando se concretará y que "va a depender de la decisión de los agentes".

Esta nueva declaración del presidente sobre una eventual salida del cepo cambiario se dio en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza de forma anual el Banco Central.

"¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando a inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", cerró.

En la primera fila siguieron su mensaje el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su novia, Amalia "Yuyito" González, entre otros asistentes.

Al iniciar su exposición, Javier Milei sostuvo que "una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación" en el país "en el inicio de diciembre", antes de que asumiera su mandato.

"La inflación diaria estaba en el 1%, y si lo anualizaban implicaba que venía viajando al 3.700%", dijo el presidente, quien además agregó que "la brecha era del 200 por ciento".

Y afirmó: "Yo no devalué, la devaluación ya estaba ahí y solo era una cuestión de sincerar".