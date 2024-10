Entre cachetadas y caricias: Javier Milei no logró la meta del FMI, pero recibe una buena noticia del campo

El Gobierno necesita de dólares. Debe enfrentar obligaciones de pago de vencimiento y de intereses, además, de que su recaudación se vio afectada por la reducción del Impuesto PAÍS. Y un tema no menor es que en los útimos días, se han visto resentidas las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las mismas terminaron el mes en U$S 27.167 millones, con una baja de US$ 1.995 millones durante la jornada de ayer, producto de movimientos en los encajes bancarios y pagos de deuda.

En medio de este panorama complejo, se conoce un dato alentador para el presidente Javier Milei. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en septiembre la agroindustria aportó 2.480 millones de dólares a las arcas del Estado. Y, en lo que va del año acumula U$S 18.572.186.764.

Este dato de las divisas del agro representa una mejora del 21% en relación a septiembre del 2023, y una leve suba del 1,2% en respecto del mes anterior. En tanto, si se comparan los primeros nueves meses de este año con el año previo la suba es del 11%.

Agroexportación: el ingreso de dólares de septiembre fue 21% mayor en relación al mismo mes del año 2023.

El ingreso de dólares del mes de septiembre es el resultado del régimen de dólar agroexportador vigente desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima y plagas sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos.

Cabe destacar que, la exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes.

Las entidades, que representan el 48% de las agroexportaciones argentinas, señalaron que el sector cerealero-oleaginoso aportó el 50,1% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec. Se incluye en esta cifra al biodiésel y sus derivados.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (12 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 70%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).