Crédito para monotributistas: todo lo que tenés que saber antes de ir al banco

El anuncio del ministro de Economía y candidato a la Presidencia, Sergio Massa, de que los monotributistas podrán acceder a un crédito a tasas subsidiadas, generó interés en un contexto de dificultades económicas varias. El préstamo es un beneficio largamente reclamado por el sector y que se suma a una exención impositiva para algunas categorías.

Con un tope de hasta $4.000.000, el crédito está en las fases finales para su implementación. Por este motivo, desde Monotributistas Asociados de la República Argentina no solo trabajan para que el préstamo esté por ventanilla la antes posible, sino que también solicitan a los bancos que no se aprovechen de la necesidad de los monotributistas y brinden información adecuada.

Noelia Villafañe, contadora y titular de la asociación que nuclea a los monotributistas, respondió diversas preguntas con el fin de aclarar las dudas que ha surgido. En contacto estrecho con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación (Sepyme), la entidad encargada de instrumentar el beneficio para los monotributistas, Villafañe realizó varias aclaraciones.

- ¿El nuevo crédito para monotributistas ya está disponible en los bancos?

- Todavía no, porque las entidades no firman lo que se llama la “carta oferta” y es lo que les permitirá ofrecer el préstamo. Por este motivo, estimamos que estará por ventanilla recién en unos 15 días más.

Monotributistas que venden bienes o servicios podrán acceder al crédito a tasas subsidiados de hasta $4 millones.

- ¿El crédito lo van a dar todas las entidades financieras?

- No, solo aquellas que firmen la carta. Por este motivo, recomendamos no apresurarse ya que se podrá pedir por ventanilla en los bancos que realicen los acuerdos y eso es una de las cosas que falta definir.

- Entonces, no hay que ir al banco por el momento…

- Hay que tener en cuenta que el crédito que se va a dar ahora es una nueva versión del Programa Crear que pertenece a la Sepyme. Ese programa está todavía disponible en los bancos, pero en su momento las entidades lo retacearon a los contribuyentes a cambio de créditos de la propia entidad.

- ¿Cuál es el pedido que realizan desde la Asociación?

- Desde Monotributistas Asociados República Argentina convocamos a todos los monotributistas que fueron a los bancos a solicitar el crédito anterior y que hoy necesitan el actual, para conseguir herramientas y mejorar su situación a que estén atentos. Es decir, que los bancos no los "peloteen" ni los estafen al querer venderles créditos propios. Pedimos que se ponga fin a este destrato por parte de las entidades financieras hacia el sector monotributista.

Cuánto se podrá pedir y cuáles son los requisitos

La titular de Monotributistas Asociados también recordó que ya está casi todo diseñado para el nuevo crédito. Montos por categoría y requisitos mínimos son condiciones que ya han sido diseñadas y establecidas.

- ¿Cómo será el nuevo crédito para monotributistas?

- El crédito tendrá una tasa de 61% a devolver en 24 meses. Está garantizado por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) por lo que no se solicitará estar al día con el impuesto. El crédito es un reclamo de Monotributistas Asociados.

- ¿Quiénes pueden acceder al crédito?

- Todos los monotributistas desde la categoría A hasta la E que presten servicios o vendan bienes. La condición es que estén catalogados como deudores de bajo riesgo, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Son los sujetos de crédito normal y de riesgo bajo con moras inferiores a los 90 días.

- ¿Quiénes están excluidos?

- Además de los que estén en listas de deudores, no podrán acceder los monotributistas que cobren algún salario en blanco. Si bien estamos pidiendo que aquí solo entren quienes tengan ingresos equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles, todavía no hay respuesta y, por tanto, todos los que cobren un salario no podrán acceder hasta el momento.

- ¿Qué montos se puede pedir por categoría?

- Las categorías A y B podrán pedir hasta $1.200.000, las C, D y E tendrán un crédito tope de $2.000.000. Las más altas, es decir, las F, G, H, I, J y K van a poder solicitar $4.000.000. Estos montos pueden subir hasta un 50% si se tiene un buen historial como pagador del FOGAR.

- ¿Cómo se acreditará el dinero?

- En principio, no será a través de tarjetas de crédito como en otras oportunidades, sino que se acreditará en la cuenta del contribuyente. Habrá que firmar una declaración jurada y no se podrá enviar ni a plazo fijo ni a compra de dólares. Es decir, ese dinero no podrá utilizarse para tal fin, aunque los monotributistas que ya venían adquiriendo dólares, van a poder hacerlo si les dan el crédito.

Componente impositivo: qué pasa con la exención

Con relación a la exención de la parte impositiva del monotributo para ciertas categorías del monotributo, Villafañe recordó que el beneficio de no pagarlo durante seis meses es para el componente integrado y las categorías A, B, C y D. “Actualmente la categoría A y B ya están exentas por Ley, salvo que tengan otros ingresos”, aclaró la profesional.

Algo que también es importante destacar es que se trata de una exención del pago y no de una postergación. Esto es porque se habla de diferimiento en el sentido de que el poder Ejecutivo primero hace un decreto que después debe ser ratificado por el Congreso, ya que es lo que indica la ley.

No obstante, a los fines prácticos, se trata de un impuesto que no se cobrará debido a que se descuenta que el Congreso lo aprobará de manera mayoritaria. Por este motivo, y más allá de término “diferimiento”, este beneficio que impacta más en las categorías más altas sí es una exención y no se cobrará más adelante.