Respira Alberto Fernández, el Banco Central recuperó dólares

En medio de la crisis financiera, con el dólar informal dando saltos de manera constante, el Banco Central tuvo un día de respiro y brindó algo de alivio al presidente Alberto Fernández en su día político más triste, el de su renuncia como candidato a la reelección.

La entidad revirtió la tendencia y realizó compras netas en el mercado por US$ 289 millones. Esto se logró en un día que incluso debió hacer frente a un pago de importación de energía por US$ 90 millones. Así, el saldo del mes se revierte y pasa a ser positivo ahora en US$ 81 millones.

En la fecha se contabilizaron ingreso por dólar soja CAM9 por US$ 185,2 millones. Uno de los elementos que desde el mercado evaluaban fue la suspensión del pago a las importaciones, que derivó del comunicado A7747 del Banco Central, en que obligó a las entidades a cambiar la forma de realizar las operaciones. Eso, señalaron, congeló las operaciones y permitió al mantener un saldo positivo en el balance diario de divisas.