Corrida cambiaria: por qué no baja el dólar blue, pese al anuncio de Alberto Fernández

El anuncio de Alberto Fernández, de que no se postulará a otro turno presidencial, no calmó los ánimos. Los operadores están sentados sobre los dólares y esperan que el mercado decante. Mientras, dan señales duras de que habrá turbulencias si la política no entiende la gravedad de la situación.