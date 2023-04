Patricia Bullrich, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta: las ideas económicas que los acercan

Frente a un año electoral y una cifra de inflación que no para de crecer, la oposición busca para sus candidaturas establecer un plan económico convincente para la sociedad, que les permita acceder al poder. El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó las ideas en materia económica de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Miei; y remarcó que, en cierto punto, puede haber un acuerdo.

“Carlos Melconian, Hernán Lacunza y Luciano Laspina están trabajando en los planes de cada candidato. Entre ellos no están tan lejos con los planes económicos que buscan establecer. Pueden diferir en cuestiones como el gradualismo, por ejemplo. Las peleas son más políticas. Hay algunas cuestiones que establece Milei que no están tan alejadas del PRO. No es tan abismal la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los economistas”, sostuvo.

En este sentido, Burgueño remarcó que todos los economistas que asesoran a los tres futuros candidatos coinciden que en un año se debe llegar al equilibrio fiscal rápido, ya sea en tres meses a través de shock o con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Los tres candidatos argumentan la necesidad de llegar a un equilibrio fiscal.

“Todos consideran que debe haber una independencia del Banco Central, que tiene que ser por ley. Hay una rama del PRO, que dice que lo que hay que hacer es cerrar un acuerdo muy prolijo con el FMI y cumplirlo. Todos apuntan a un blanqueo, el que quiere Patricia Bullrich, es extremo, la idea es que entren muchos dólares rápido. El de Horacio Rodríguez Larreta es más acorde al acuerdo”, añadió.

Inflación

“En el caso de Javier Milei y Bullrich, piensan que el problema de la inflación es de emisión monetaria. Ellos argumentan que, si se termina con esta última porque se eliminó el déficit, el problema de la inflación ya estaría solucionado”, expresó. Por esta razón, según el especialista, argumentan la importancia de la independencia del Banco Central, “en paralelo deben considerar que no se puede bajar el déficit fiscal de dos puntos del PBI a 0 de manera rápida”.

“Milei dice que el gasto público debe bajar un 20%. Esto se puede hacer. El gran problema es el costo social que la argentina está dispuesta a pagar. Se debe analizar a qué se refiere con medidas de este tipo”, cerró.