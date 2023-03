Duro editorial del Financial Times sobre Argentina y el riesgo inminente de hiperinflación

El Financial Times (FT) es uno de los diarios económicos más importantes del mundo y suele ser referencia ineludible para los inversores de todas las latitudes, por eso sus artículos son seguidos con mucha atención. Este jueves el editorialista Michael Stott, afirma que "la hiperinflación en Argentina está lista para estallar".

El artículo asegura que la inflación superando el 100 por ciento anual, el Gobierno se financia a sí mismo imprimiendo dinero y los "controles de cambio paralizantes significan que un dólar del mercado negro vale casi el doble de la tasa oficial".

En su análisis de la situación argentina, el FT sostiene que el país está "aislado de los mercados internacionales después de su noveno incumplimiento en 2020" y tras sufrir una severa sequía, el exportador de alimentos de América del Sur "podría caer este año en una hiperinflación o incluso en un colapso económico".

En su visión, en las condiciones actuales ser optimista respecto de la Argentina "parecería un acto de locura". Pero no todas son malas noticias, dado que el país ofrece grandes oportunidades en rubros específicos.

Es el caso de los servicios financieros, la energía o la minería, además del siempre productivo campo. Tras reseñar el potencial energético del país, con "el segundo campo de gas de esquisto más grande del mundo, Vaca Muerta", el editorial indica que el país comenzará este año a bombear gas por un nuevo gasoducto, que abastecerá a la región de Buenos Aires, aunque en una segunda etapa el objetivo es "abrir las exportaciones a Brasil y Chile", remarcó el diario económico.

En ese sentido, recoge las palabras del ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. “En dos años, podríamos pasar de un déficit comercial de energía de US$ 5.000 millones al año a un superávit de US$ 15.000 millones de dólares”, pronosticó el economista. ,

En la misma línea, Prat-Gay apuntó que “hay otras frutas maduras. Soy muy optimista sobre el potencial del cobre y el litio. El año pasado, Chile obtuvo casi US$ 50.000 millones de las exportaciones mineras, mientras que Argentina fue de US$ 5.000 millones, pero compartimos la misma cordillera”.

Pierpaolo Barbieri, fundador y director ejecutivo del banco de internet Ualá, le dijo a FT que "nadie duda de que este será un año muy difícil”, sin embargo, “a mediano plazo, cuatro sectores me hacen ser muy optimista: agronegocios, energía, minería y servicios digitales”, reveló el joven empresario.

Pero el diario económico se pregunta si estas oportunidades no son un espejismo más "en una nación casi tan famosa por desperdiciar oportunidades económicas como por ganar mundiales de fútbol".

Diana Mondino, economista de la Universidad del CEMA, le dijo al Financial Times que "el hecho de que Argentina tenga enormes posibilidades de mejorar su economía, no significa que necesariamente sucederá”. Y agregó: “Existe una incertidumbre fenomenal sobre la dirección potencial de la política argentina”.

Mondino planteó también las contradicciones de la Argentina, un país en el que cerca de 7 millones de personas viven de la asistencia social, "muchos de los cuales nunca han trabajado y tienen pocos incentivos para hacerlo", pero, en paralelo, millones más disfrutan de precios de energía fuertemente subsidiados. "Eliminar tales beneficios será difícil", remató.

Por su parte, Marcos Casarín, de Oxford Economics, es escéptico sobre el futuro de la Argentina y puso el foco en la extrema generosidad del Fondo Monetario Internacional al renovar más de US$ 45.000 millones de la deuda argentina, sin exigir un importante ajuste. “Es un programa súper relajado” y “está dando una falsa sensación de prosperidad”, indicó Casarín.

El editorial del FT destaca que este año hay elecciones generales y que las encuestas indican que es probable un cambio de signo político. En opinión de Stott, gran parte de cambio de rumbo y evitar que el país empeore su situación depende del próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

"El presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta radical Cristina Fernández de Kirchner son demasiado impopulares para volver a ganar y no está claro a quiénes presentarán los peronistas gobernantes", asegura FT.

En cuanto a la oposición se divide entre el "libertario de extrema derecha" Javier Milei y los dirigentes de Cambiemos, donde parecen picar en punta Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, señala el editorial.

"El escenario más probable es la victoria de un gobierno más proempresarial. Si se mueve rápidamente para desregular la economía, recortar el gasto y restaurar la confianza en el maltrecho peso, Argentina podría despegar, y cuanto peor sea la crisis cuando tome el control, más fácil será adoptar medidas radicales", explicar el diario financiero.

El economista Fernando Jorge Díaz afirmó que “la economía sigue funcionando incluso con todas las distorsiones que se han creado", y agregó que si se puede "traer algo de estabilidad, comenzará a crecer muy rápido”.