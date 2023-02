Cómo es el plan del Gobierno para apurar el gasoducto Néstor Kirchner y cuidar los dólares

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner tal vez hoy sea hoy la obra de infraestructura más importante que se está desarrollando en el país. No sólo por inversión o envergadura sino por lo que significa en términos de ahorro de divisas, en primera instancia, y por las exportaciones y el ingreso de dólares que supondrían llegar en un futuro de mediano plazo.

Se estima que podrían ahorrarse unos US$ 2400 millones al año, entre sustitución de importaciones y reducción de subsidios. No es una cifra menor, si se tiene en cuenta que sólo en lo que va de febrero el Banco Central ya vendió US$ 903 millones de sus reservas.

Con una traza de 573 kilómetros, desde la localidad de Tratayén en Neuquén hasta Salliqueló en territorio bonaerense, atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa, el gasoducto está avanzando en tiempo récord, gracias a una estrategia de construcción que avanza en varios tramos de la línea en forma simultánea.

“Gracias al gran esfuerzo de todas las partes involucradas, en particular de los trabajadores que llevan adelante esta obra, estamos cumpliendo el ambicioso cronograma que nos impusimos y de no mediar ningún imprevisto estaremos en condiciones de cumplir el objetivo que nos propusimos y poner en funcionamiento el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner para antes del inicio del próximo invierno” señaló Agustín Gerez, interventor de Energía Argentina (Enarsa)

El funcionario apuntó, además, que “esta obra es fundamental para el futuro de nuestro país, al permitir sustituir importaciones mediante la mayor producción de gas de Vaca Muerta”. El dato clave es que pese a que una obra de este tipo demandaría, en condiciones normales, unos 16 a 18 meses de construcción, acá se pretende terminarla en 10 meses y tenerla operativa para junio de 2023.

El proyecto

Los caños de se fabrican en la planta de TenarisSiat que el Grupo Techint tiene en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. Desde allí viajan desde octubre pasado a razón de 4 caños de 36 pulgadas de diámetros y 12 metros de largo por camión. Serán unos 12.000 viajes en camión para llegar los 48.000 caños que hacen falta para todo el trayecto.

Agustín Gerez, interventor de Energía Argentina (derecha) junto a Javier Martínez Álvarez, titular de Tenaris Cono Sur (centro) durante el último encuentro de Propymes en diciembre pasado.

Desde Energía Argentina destacaron el compromiso de todas las partes. Una forma elegante de llamar a la fuerte presión que ejerció el Gobierno para apurar en todo lo posible el avance de las obras. Esto llevó a Tenaris a trabajar en tres turnos, con niveles de operación récord para cumplir con el contrato.

"A más de 6 meses de iniciada la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y cuando restan 4 meses para su finalización, Energía Argentina destaca los avances realizados a partir del trabajo conjunto entre la empresa, los contratistas y las distintas áreas del Estado Nacional y las provincias involucradas para que nuestro país pueda contar con esta importante obra en los plazos previstos", señaló en un comunicado.

Para lograr ese avance el gasoducto se construye en forma simultánea en todos sus frentes, utilizando la "más moderna tecnología para reducir los tiempos de obra", basada en soldadoras automáticas, por caso.

Por primera vez se emplea en el país, lo que posibilidad hacer unos 2.000 metros de soldaduras por día. También se utilizan plantas soldadoras de doble junta, que permiten soldar dos caños de 12 metros para formar una sola pieza de 24 metros de largo.

Y en todos los tramos se trabaja con lo que en la jerga se llama "tareas de desfile", que es la colocación de caños junto a la traza, zanjeo, bajada de cañería y tapada, "estando así en marcha todas las instancias de construcción", destaca Energía Argentina.